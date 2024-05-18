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Dışişlerinden İsrail'e insanlık dersi: Gazze'deki katliamın görüntüleri ile cevap verildi

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in sözcüsü Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a insanlık dersi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız" ifadeleriyle Gazze'deki katliamdan görüntülere yer verdi.

Semih Bozkuş
22:53 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:11 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan Katz'ın hadsiz söylemlerine cevap verdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan Katz'ın hadsiz söylemlerine cevap verdi.

Terör devleti İsrail'in sözcüsü Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bir kez daha Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Kantz, Hamas'ın 7 Ekim'de Alman vatandaşı bir İsrailli genç kıza "Nova" müzik festivali boyunca işkence edip, onu öldürdüğünü ardından da cesedini Gazze'ye kaçırdıklarını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas için kullandığı 'direniş örgütü' tanımlamasını hazmedemeyen Katz, yaptığı paylaşımda bu söyleme atıfta bulunarak 'terörist' yaftasında bulundu.

Dışişlerinden soykırımcı Bakana ayar

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın bu alçak ifadelerine ise Türkiye'de cevap gecikmedi.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız" ifadeleriyle Gazze'deki katliamdan görüntülere yer verdi.




#Dışişleri Bakanlığı
#Yisrael Katz
#Soykırım
#İsrail
#Katliam
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