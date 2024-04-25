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Dışişleri'nden Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 kararına tepki: Yok hükmündedir!

Şili Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

13:05 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:12 - 25/04/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıması sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.


Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar yok hükmündedir.

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır."






#Dışişleri Bakanlığı
#Şili
#1915
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