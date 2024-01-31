"Selahattin Demirtaş benim şahsen güvendiğim bir insan değil. Bana göre o sıkıntılıdır. Muhalefet olmak bekar olmak demektir. Bekara kadın boşamak kolaydır. Ama iktidar olmak, evli olmak demektir. Evliliğin yükü bekardan üç, dört, beş, altı kat daha zordur. Selahattin Demirtaş benim inancıma terstir. Diyor ki 'Apo’nun heykelini kuracağız. Apoizmin. Güneş’in ve Ay’ın çocuklarına selam olsun.' bu olmaz.