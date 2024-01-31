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Diyarbakırlı Ramazan Hoca öldürüldü

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Böçkün, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan iş yerinde çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

18:33 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:36 - 31/01/2024 Çarşamba
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin

Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Böçkün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Selahattin Demirtaş benim inancıma terstir"

Ramazan Hoca'nın 2021 yılında paylaşılan videosunda çevresindekilerin sorusu üzerine terör hükümlüsü HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı konuşma tekrar gündem oldu.

Ramazan Hoca Demirtaş'ın 7-8-9 Ekim olaylarının baş müsebbibi olduğunu söyleyerek,
"Selahattin Demirtaş benim şahsen güvendiğim bir insan değil. Bana göre o sıkıntılıdır. Muhalefet olmak bekar olmak demektir. Bekara kadın boşamak kolaydır. Ama iktidar olmak, evli olmak demektir. Evliliğin yükü bekardan üç, dört, beş, altı kat daha zordur. Selahattin Demirtaş benim inancıma terstir. Diyor ki 'Apo’nun heykelini kuracağız. Apoizmin. Güneş’in ve Ay’ın çocuklarına selam olsun.' bu olmaz.
" ifadelerini kullanmıştı.




#İstanbul
#Fatih
#Cinayet
#Diyarbakırlı Ramazan Hoca
#Ramazan Böçkün
2 saat önce
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