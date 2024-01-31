Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Böçkün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
"Selahattin Demirtaş benim inancıma terstir"
Ramazan Hoca'nın 2021 yılında paylaşılan videosunda çevresindekilerin sorusu üzerine terör hükümlüsü HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı konuşma tekrar gündem oldu.