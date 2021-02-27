Dizi nerede olsa izleriz

Araştırma şirketi Areda Survey, son dönemde online yayın yapan dijital platformların Türk halkında karşılık bulup bulmadığını masaya yatırdı. 2-4 Şubat tarihleri arasında 2 bin 486 kişinin katıldığı araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 32,9’u, Acun Medya tarafından hayata geçirilen yerli Exxen’in başarılı olacağına inanıyor. Araştırmada ayrıca hem Netflix hem Exxen kullanmış/kullanan katılımcılardan Exxen’i Netflix ile kıyaslaması da istendi. Buna göre vatandaşların yüzde 45,8’i ‘Netflix’le aynı sayılır’ yanıtı verdi.

YÜZDE 40’I İZLİYOR

Araştırmada yer alan ‘Online platformlarda dizi izliyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 59,4’u ‘hayır’, yüzde 40,6’sı ise ‘evet’ dedi. Araştırmada, ‘Exxen’in diğer platformlar karşısında başarılı olacağına inanıyor musunuz’ sorusuna, Türk vatandaşlarının yüzde 67,1’i Exxen’in başarılı olacağına inanmazken, yüzde 32,9’u ise ‘başarılı olacak’ yanıtını verdi.

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İLK SIRADA NETFLIX VAR

Araştırmada katılımcılara çoklu seçim yapılarak yöneltilen ‘Dizi-film izlediğiniz platformlar hangileridir’ sorusuna yüzde 43,7 ile Netflix cevabı verildi. Bu cevabı yüzde 31,2 ile YouTube Premium, yüzde 13,7 ile Google Play Filmler, yüzde 13 ile Turkcell TV+ takip etti. Araştırmada hem Netflix hem Exxen kullanmış/kullanan katılımcılara kıyaslama soruları da yöneltildi. Buna göre, ‘Exxen’i Netflix ile kıyasladığınızda değerlendirmeniz nasıl olur’ şeklinde yer alan soruya, katılımcıların yüzde 45,8’i “Netflix’le aynı sayılır” dedi. Aynı soruya ‘Netflix’e kıyasla kötü’ cevabı verenlerin oranı yüzde 25,7 olurken, ‘Netflix’e kıyasla çok kötü’ diyenlerin oranı ise yüzde 15,8 oldu. Exxen’i “Netflix’ten daha iyi” bulanlar yüzde 4,3 olurken, Netflix’ten “çok daha iyi” diyenlerin oranı ise yüzde 8,3 olarak şekillendi.

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Katılımcıların yüzde 51,8’i “Exxen’in yerli ve milli bir uygulama olduğunu düşünmüyorum” cevabını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 48,2’si ise Exxen’in yerli ve milli olduğunu düşünüyor.