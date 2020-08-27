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KOCAELİ

Doğa ve hayvan polisi göreve başladı

Bakanlığın talimatıyla 81 ilde kuruldu: Doğa ve hayvan polisi göreve başladı

Özellikle hayvana yönelik şiddet haberlerinin artmasının ardından gündeme gelen ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 81 ilde kurulan doğa ve hayvan polis göreve başladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri sahipli hayvanları öldüren veya yaralayan, hayvanları zehirleyen, hayvanları pornografik yayınlarda kullanan ve hayvanları kumar oynamak amacıyla dövüştüren kişilere yönelik işlem yapıyor.

Haber Merkezi DHA
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri göreve başladı.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 81 ilin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başladı.

Çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmesi amacıyla kurulan ekipler, görevleri kapsamında; sahipli hayvanları öldüren veya yaralayan, hayvanları zehirleyen, hayvanları pornografik yayınlarda kullanan ve hayvanları kumar oynamak amacıyla dövüştüren kişilere yönelik işlem yapıyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri göreve başladı.

EZİYET ÇEKTİRİLEN HAYVANLAR SAHİBİNDEN ALINACAK

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara eziyet çektiren kişiler ve pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlikeli cins hayvanları besleyen kişiler hakkında da idari işlem yapacak.

Gerekli görülmesi halinde bu kişilere ait hayvanlara, yeniden sahiplendirilmek veya korumaya alınmak üzere el koyulabilecek. Park ve benzeri noktalarda devriye gezen ve ihbarları değerlendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları amacıyla kentin çeşitli noktalarına da su ve mama bırakacak.

Ankara'da 13 köpek zehirlenerek öldürüldü
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Ankara'da 13 köpek zehirlenerek öldürüldü
Ankara Yenimahalle'de, park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri göreve başladı.
Ekipler, asli görevlerinin yanı sıra koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde de aktif rol oynuyor.

'BU BİRİMİN KURULMASI GEREKİYORDU'

Köpeği 'Tarçın' ile 8 yıldır birlikte olduğunu söyleyen Gülten Erol, "Böyle bir birim kurulduğu için çok mutlu oldum. Bence geç bile kalınmıştı. Sosyal medyayı görüyoruz. Görünce insan olarak utanıyorum yani. Kendimden utanıyorum. Nasıl bu kadar aciz olabiliyoruz? Bir hayvanın karşısında nasıl bu kadar ezik olabiliyoruz? Ben eziklik hissediyorum. İnsan olduğum için utanıyorum. O yüzden geç bile kalındı. Şiddetle gerekiyordu böyle bir birim. Çok sevinçliyim, çok mutluyum onların adına. Bu birimin kurulması gerekiyordu, şarttı. Bundan sonrası için şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim için bir kazançtır" dedi.

Vahşice öldürülen annelerini emmeye çalışan yavru köpekler duygulandırdı
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Vahşice öldürülen annelerini emmeye çalışan yavru köpekler duygulandırdı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurularak vahşice öldürülen köpeğin yavrularının, yerde yatan annelerini kaldırmaya çalışıp bir yandan da sütünü emmeye devam etmeleri izleyenleri duygulandırdı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri göreve başladı.

Hayvana şiddet haberlerine çok üzüldüğünü söyleyen Rümeysa Emiral ise "Beni çok mutlu etti ve çok iyi oldu. Çünkü son zamanlarda kadınların yanı sıra köpeklere, kedilere ve benzeri hayvanlara da sürekli tecavüz ediyorlar, şiddet gösteriyorlar. Bunlar gerçekten bizi haberlerde çok fazla üzüyor açıkçası. Polis teşkilatının ayrı bir birim olarak bununla ilgilenmesi çok güzel. İnşallah hedeflendiği gibi ilerler ve dostlarımız da bizim gibi hayatta kalmaya devam eder" diye konuştu.

3 kediye baktığını söyleyen Berivan Dilan Özdemir de "Bence biraz geç alınmış bir karar ama çok güzel bir karar. İnşallah ilerletebilirler. Benim kedim var. Böyle bir şey onların başına gelse çok üzülürdüm. Bunların bitmesi çok güzel olur. İnşallah azalır. İnsanlar kendine gelir, toparlanır. Kadına şiddet, hayvanlara şiddet gerçekten çok saçma ve yapılmaması gereken bir şey. İnşallah akıllanırlar ve bunlar son bulur. Emniyet bununla ilgili çok güzel bir şey yapmış" dedi.

Doğa ve hayvan polisi göreve başladı
FOTOĞRAF 13
Title
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 81 ilin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başladı.
Title
Çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmesi amacıyla kurulan ekipler, görevleri kapsamında; sahipli hayvanları öldüren veya yaralayan, hayvanları zehirleyen, hayvanları pornografik yayınlarda kullanan ve hayvanları kumar oynamak amacıyla dövüştüren kişilere yönelik işlem yapıyor.
Title
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara eziyet çektiren kişiler ve pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlikeli cins hayvanları besleyen kişiler hakkında da idari işlem yapacak.
Title
Gerekli görülmesi halinde bu kişilere ait hayvanlara, yeniden sahiplendirilmek veya korumaya alınmak üzere el koyulabilecek.
Title
Park ve benzeri noktalarda devriye gezen ve ihbarları değerlendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları amacıyla kentin çeşitli noktalarına da su ve mama bırakacak.
Title
Ekipler, asli görevlerinin yanı sıra koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde de aktif rol oynuyor.
Title
Köpeği 'Tarçın' ile 8 yıldır birlikte olduğunu söyleyen Gülten Erol, Böyle bir birim kurulduğu için çok mutlu oldum. Bence geç bile kalınmıştı. Sosyal medyayı görüyoruz. Görünce insan olarak utanıyorum yani. Kendimden utanıyorum. Nasıl bu kadar aciz olabiliyoruz? Bir hayvanın karşısında nasıl bu kadar ezik olabiliyoruz? Ben eziklik hissediyorum. İnsan olduğum için utanıyorum. O yüzden geç bile kalındı. Şiddetle gerekiyordu böyle bir birim. Çok sevinçliyim, çok mutluyum onların adına. Bu birimin kurulması gerekiyordu, şarttı. Bundan sonrası için şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim için bir kazançtır dedi.
Title
Hayvana şiddet haberlerine çok üzüldüğünü söyleyen Rümeysa Emiral ise Beni çok mutlu etti ve çok iyi oldu. Çünkü son zamanlarda kadınların yanı sıra köpeklere, kedilere ve benzeri hayvanlara da sürekli tecavüz ediyorlar, şiddet gösteriyorlar. Bunlar gerçekten bizi haberlerde çok fazla üzüyor açıkçası. Polis teşkilatının ayrı bir birim olarak bununla ilgilenmesi çok güzel. İnşallah hedeflendiği gibi ilerler ve dostlarımız da bizim gibi hayatta kalmaya devam eder diye konuştu.
Title
3 kediye baktığını söyleyen Berivan Dilan Özdemir de Bence biraz geç alınmış bir karar ama çok güzel bir karar. İnşallah ilerletebilirler. Benim kedim var. Böyle bir şey onların başına gelse çok üzülürdüm. Bunların bitmesi çok güzel olur. İnşallah azalır. İnsanlar kendine gelir, toparlanır. Kadına şiddet, hayvanlara şiddet gerçekten çok saçma ve yapılmaması gereken bir şey. İnşallah akıllanırlar ve bunlar son bulur. Emniyet bununla ilgili çok güzel bir şey yapmış dedi.
Title
Title
Title
Title
Doğa ve hayvan polisi göreve başladı
Özellikle hayvana yönelik şiddet haberlerinin artmasının ardından gündeme gelen ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 81 ilde kurulan doğa ve hayvan polis göreve başladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri sahipli hayvanları öldüren veya yaralayan, hayvanları zehirleyen, hayvanları pornografik yayınlarda kullanan ve hayvanları kumar oynamak amacıyla dövüştüren kişilere yönelik işlem yapıyor.

Yangın sonrası evlerine dönen çift gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu
FOTOĞRAF 12
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Kozan'da 23 Ağustos'ta çıkan ve 3'üncü günde kontrol altına alınan orman yangını, 200 hektardan fazla alanın zarar görmesine neden oldu.
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Yangın yerleşim yerlerine de sıçradı.
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Yangında ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi’ndeki evlerini terk etmek zorunda kalan Mehmet ve Seher (59) Karacan çiftine ait ahırda, 30 küçükbaş telef oldu.
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Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerinin ve hayvanlarının yandığını gören Karacan çifti, büyük üzüntü yaşadı.
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İşçi emeklisi olan Mehmet Karacan, 40 yıllık evi yandığı ve hayvanları telef olduğu için üzgün olduğunu belirterek, 2 gün önce saat 23.00’e kadar bekledik. Sonra jandarma, yangının geldiğini ve evi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Biz de ilçe merkezine gittik.
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Yangın çok büyüktü. Yangın, biz ayrılmadan köyün içine kadar inmişti. 2 gün sonra buraya geldik, gördük ki her yer kül olmuş.İtfaiye ekipleri yangınla mücadele etti ama kurtaramadılar. Evimin içinde hiçbir eşyam kalmadı.
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30 hayvanım vardı, kurtaramadım. Şu an yiyeceğim, giyeceğim, yatacak yerim kalmadı. Kaderimiz böyleymiş. Elimizden gelen bir şey yok” diyerek, gözyaşı döktü.
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Yangın sonrası evlerine dönen çift gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ve 3 gün sonra kontrol altına alınan orman yangını sonrası evlerine geri dönen köylüler gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. 200 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerinin ve hayvanlarının yandığını gören Karacan çifti, büyük üzüntü yaşadı.


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