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ŞIRNAK

Doğduğu topraklarda: Gabar'da maket İHA'lar uçtu

Milli İHA ve SİHA’ların temellerinin atıldığı Gabar Dağı eteklerinde çocuklar İHA maketlerini uçurdu. 15 yıl önce İHA’ların ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak’ın Akçay köyü ile Kayaboyun Köyü’ndeki çocuklar, Selçuk Bayraktar’ın gönderdiği İHA maketleriyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğduğu topraklarda: ​​Gabarda maket İHAlar uçtu
Gabar Dağı eteklerinde yaşayan çocuklar, parçaları birleştirip yaptıkları İHA maketlerini heyecanla uçurdu.

Baykar, otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 2006 yılında Gabar Dağı’nda yapılan, İHA’ların maketlerini Şırnak’ın Akçay ve Kayaboyun köyü sakinlerine hediye etti.

Akçay köyü muhtarı Ramazan Yılmaz, “İHA ve SİHA’ların ne kadar zorlukla yapıldığını şu an daha iyi anlıyoruz. Oyuncağını yapmak bile zor iken gerçeği yapmak ne kadar zordur. Şu an Akçay’ın tepelerinde uçan İHA ve SİHA’lar sayesinde daha güvenli bir ortamdayız.” şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar deneme uçuşlarını 15 sene önce burada yapmıştı: Köylüler anlattı 'Düşen İHA'ları nizamiyeye götürüyorduk'
FOTOĞRAF 13
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Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünün sakinleri için, mini İHA'ların ilk deneme uçuşlarından birinin 2006 yılında yörede yapılması gurur vesilesi oldu.
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Şırnaklılar, Türk savunma sanayisinin gökyüzündeki gözbebeği haline gelen ve yurt dışında da ilgi gören İHA'ların 15 yıl önceki uçuş denemelerine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.
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\"DÜŞEN İHALARI NİZAMİYEYE TESLİM EDİYORDUK, ONLAR DA ÇİKOLATA VERİYORDU\"<br><br><br>Akçay köyünün 24 yaşındaki muhtarı Ramazan Yılmaz, Selçuk Bayraktar ve ekibinin yaklaşık 15 sene önce İHA deneme uçuşlarını köylerinde yaptığını söyledi.<br><br>O dönem deneme uçuşları sırasında bazı İHA'ların araziye düştüğünü dile getiren Yılmaz, \"Düşen İHA'ları alıp nizamiyeye teslim ediyorduk. Bizi şeker, çikolata ile ödüllendiriyorlardı. Çocuktuk, heyecanlanıyorduk. Sürekli havaya bakıyorduk. Çikolata alalım diye düşmesini bekliyorduk.\" dedi.
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\"KÖYÜMÜZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ\"<br><br><br>Yılmaz, Bayraktar ve ekibinin o dönem sık sık köylerini ziyaret ettiğini belirterek, ülkeye büyük katkısı olan İHA'ların deneme uçuşlarının köylerinde yapılmasından gurur duyduklarını aktardı.<br><br>Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamına değinen Yılmaz, \"Artık köylere geri dönüş oldu. Herkes rahatlıkla gezebiliyor. O dönemler köyün yukarısına çıktın mı çatışma çıkıyordu. Şimdi çobanlar hayvanları rahatlıkla otlatabiliyor. İnsanlar bağına, bahçesine rahatlıkla gidebiliyor. Böyle bir icat yapıp, milletimizi rahata kavuşturdukları için memnunuz.\" diye konuştu.
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<br><br>Yılmaz, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin Şırnak'ta uçuş yapmasını istediklerini belirtti.<br><br>Selçuk Bayraktar'ı köylerine davet eden Yılmaz, \"Kendisini ve ekibini burada ağırlamak istiyoruz. Hatıralarımız canlanır.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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\"İHA VE SİHA'LAR BEKÇİ GİBİ BİZİ KORUYOR\"<br><br>Komşu Kayaboyu köyü muhtarı Hakan Vural (31) da İHA'ların dünyada ses getiren başarısından gurur duyduklarını belirtti.<br><br>\"O zaman küçüktük. Bunun ne için yapıldığını çok bilmiyorduk. Küçük uçaklar uçuruluyordu. Zamanla bunun değerini çok iyi anladık.\" diyen Vural, bölgede sağlanan huzurdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.<br><br>
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Vural, \"Eskiden bu dağlara çıkamıyorduk. İHA ve SİHA'lar bizi bekçi gibi koruyor. Çobanlarımız sürülerini huzurla otlatıyor. Huzurlu ve mutluyuz. Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisini de köyümüze davet ediyoruz.\" şeklinde konuştu.<br><br>
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Akçay köyünde yaşayan vatandaşlardan 72 yaşındaki Rasim Yılmaz, terör nedeniyle bölgenin büyük sıkıntılar yaşadığını anlatarak, İHA'ların devlete ve millete sağladığı faydadan dolayı sevinç duyduklarını aktardı.<br><br>
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Hasan İnce de geçmişte yaşanan terör saldırılarına değinerek, \"İHA ve SİHA'lar çıktıktan sonra hepimiz gerçekten çok rahatladık. Bağımıza, bahçemize gidebiliyoruz.\" dedi.<br><br>
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Asker Yılmaz (24) ise gurur duydukları İHA'ların uçuş denemelerini o dönem heyecanla izlediklerini anlattı.<br><br>
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Yılmaz, \"Hep merak ediyorduk bunlar ne işe yarayacak diye. Şimdi çok iyi anladık. Televizyonda görüyoruz. Bunlar ilk Akçay'da uçuruldu diyoruz ve mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz.\" diye konuştu.
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Selçuk Bayraktar deneme uçuşlarını 15 sene önce burada yapmıştı: Köylüler anlattı 'Düşen İHA'ları nizamiyeye götürüyorduk'
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 15 yıl önce Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Gabar Dağı'nda yapıldı. Deneme uçuşlarına ev sahipliği yapan Şırnak'ın Akçay köyünün sakinleri de terörle mücadele operasyonlarında başarıyla kullanılan İHA'ların başarılarıyla gurur duyuyor. Şırnaklılar, Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.

Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural da “Çocuklarımız, Bayraktar ailesini yarı Şırnaklı biliyor. Köyün çocukları onları örnek alıyor.” diye konuştu. İHA maketi alan Nurgül Yılmaz ise “Selçuk ağabeyimize çok teşekkürler.” dedi.

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