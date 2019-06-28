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Doğu Karadeniz için yağış uyarısı! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun hava durumu

Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Artvin ve Rize'de bugünden Trabzon ve Giresun'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Artvin ve Rize'de bugünden, Trabzon ve Giresun'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Artvin ve Rize'de bu akşam saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın 1 Temmuz sabahına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Giresun ve Trabzon'da da yarın sabahtan 30 Haziran akşamına kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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