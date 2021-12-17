Doğu Perinçek'ten şoke eden sözler: Uygur Türkleri villalarda yaşıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global'de katıldığı bir televizyon programında Uygur Türkleri ile ilgili tepki toplayan açıklamalarda bulundu. Uygurların refah içinde yaşadığını iddia eden Perinçek, "Uygur ile ilgili iddialar evet, yalan. 7 kez gittim. Kamplarda Çince, hukuk ve meslek öğretiyorlar. İşkenceye maruz kalıyoruz, diyenler külliyen yalan" dedi.

OYNAT 01:30 Doğu Perinçek'ten çok tepki çeken Doğu Türkistan yorumu: Kürdistan'dan farkı yok Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı bir televizyon programında çok tepki çeken ifadeler kullandı. Doğu Türkistan'daki Uygur Türkü soydaşlarımızla alakalı konuşan Perinçek, Kürdistan ile Doğu Türkistan'ı bir tuttu.



Perinçek, 'Doğu Türkistan ve Kürdistan projeleri aynı projelerin iki parçasıdır. İkisine de stratejik bakacaksınız. Bunlar Türkiye'yi hedef alan projeler. Bütün gözaltı kampları falan yalan. Onlar köy enstitüsü. Uygurlar orada villa tipi evlerde otuyorlar.' BiP'te paylaş

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"Doğu Türkistan, Kürdistan planının bir parçası"

Doğu Türkistan'ın Kürdistan projesinin bir parçası olduğunu dile getiren Perinçek, "Doğu Türkistan Partisi'ni Türkiye terör örgütü olarak kabul ediyor. Kürdistan projesi ile Doğu Türkistan projesi ikizse demek ki bunlar Türkiye'yi hedef alıyor. ABD'den geliyor tehdit" diye konuştu.

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"Refah içinde yaşıyorlar"

Uygur Türklerinin refah içinde yaşadığını iddia eden Perinçek şöyle devam etti, "Filipinler'de başka yerlerde çekilmiş videoları Uygur bölgesi diye gösteriyorlar. Rabia'nın 14 çocuğu var. Çocuk doğurmamızı engelliyorlar diyor. Çin'in dördüncü büyük zengini. Uygurlar orada villa tipi evlerde oturuyorlar. Sağlık, eğitim bedava. Sanayi, tarımı gelişiyor. İnsanlar refah içinde. Nerede farklı bir millet varsa orada da mutlaka eşitsizlikler vardır. Dil serbest, levhalar Uygurca. Sulama sistemleri var. Dünyada en çok Türkçe romanlar Uygur'da çevrilmiş. Bir Kazak'ın yazılarından aktarıyorum. Uygur kadını kadar özgür bir kadın görmedim."

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PKK ile aynı kefeye koymuştu

Perinçek daha önce katıldığı bir programda, Uygur Türkleri için “PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA, tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan." ifadelerini kullanmış, sunucu ve stüdyodaki konuklar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.