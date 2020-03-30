Gündem Doktor kıyafetli, maskeli, eldivenli korona partisine baskın 11 kişi gözaltında, bina mühürlendi
İSTANBUL

Doktor kıyafetli, maskeli, eldivenli 'korona partisine' baskın: 11 kişi gözaltında, bina mühürlendi

İstanbul Büyükçekmece'de, bir binada koronavirüs yasakları hiç sayılarak parti düzenlendiğine dair görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Uyarılara aldırış etmeden parti düzenleyenleri belirleyen polis ekipleri şüpheli M.S., M.E.Ç., DJ’lik yapan T.A., partiye katılanları ve binanın sahibini gözaltına alındı. Polis, doktor kıyafetleri giyilen ve maske takılan partinin verildiği binayı mühürledi. 'Korona Partisi' diye adlandırılan kaçak eğlenceyi organize ettiği tespit edilen zanlılardan Mehmet Emin Çağlayan'ın avukatı Abdullah Burak Akça "Sosyal medyadan dolayı amacını aşmıştır. Kesinlikle bir parti ticari amaç söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi İHA
'Korona Partisi'ne katılanlar doktor kıyafetleri giyip, maske taktı. Kaçak olarak düzenlenen eğlenceye katılanların ellerinde ameliyat eldivenleri ve saçlarında bone olduğu da gözlendi.
'Korona Partisi'ne katılanlar doktor kıyafetleri giyip, maske taktı. Kaçak olarak düzenlenen eğlenceye katılanların ellerinde ameliyat eldivenleri ve saçlarında bone olduğu da gözlendi.

Büyükçekmece’de koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alınarak adli ve idari işlem başlatıldı.

  • Çin’in Wuhan kentinden çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yetkililer sürekli olarak evde kalınması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunurken, bir grup genç ise uyarılara aldırış etmeden ev tutarak parti düzenledi. Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi Zencefil Sokak’taki bir binada düzenlenen partide, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan gençler ifşa olunca, polis ekipleri harekete geçti.

DHA
Büyükçekmece'de eğlence partisi operasyonu

Partide bulunan 11 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Sosyal medya görüntülerini inceleyen polis ekipleri, uyarılara aldırış etmeden parti düzenleyenleri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S., M.E.Ç., partide DJ’lik yapan T.A. ile birlikte partiye katılan Y.Ü., E.K., C.D., Ö.A.Y., Ö.Ö., S.U., Y.K. ve ikamet sorumlusu İ.Y. isimli şüpheliler hakkında idari ve adli işlem başlatıldı.

DHA
'Korona Partisi' olarak adlandırılan eğlenceye katılanların doktor kıyafetleri giyip ve maske taktıkları kaydedilen görüntülerle belirlendi.

DHA
'Korona Partisi' olarak adlandırılan eğlenceye katılanların doktor kıyafetleri giyip ve maske taktıkları kaydedilen görüntülerle belirlendi.

Şüpheliler sağlık kontrolüne götürüldü

  • Gözaltına alınan şüphelilere bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma nedeniyle umumi hıfzıssıhha kanunu gereğince adli ve idari işlem uygulandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler akşam saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü.

DHA
Büyükçekmece'de eğlence partisi operasyonu

Parti yapılan ev mühürlendi

Zabıta ekipleri tedbirlere aldırış etmeden parti düzenlenen binada yapılan incelemenin ardından mühürledi. Polis ekipleri partiye katılan diğer şahısları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
Büyükçekmece'de eğlence partisi operasyonu

“Sosyal medyadan dolayı amacını aşmıştır”

Öte yandan partiyi organize ettiği tespit edilen zanlılardan Mehmet Emin Çağlayan'ın avukatı Abdullah Burak Akça bir açıklama yaparak, “Malum bir villada bazı vatandaşların kendi aralarında yaptıkları bir eğlence, sosyal medyaya yansıması sonucu ne yazık ki toplumda büyük tepki toplamıştır. Bazı şahıslar Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonrası emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınmıştır. Yaklaşık 10 tanesi ifadesi alındıktan sonra salınmıştır. Müvekkilim Mehmet Emin Çağlayan’da o dosya kapsamında emniyette işlemleri devam etmektedir. Ortada bir kabahat söz konusudur. Sosyal medyadan dolayı amacını aşmıştır. Kesinlikle bir parti ticari amaç söz konusu değildir” dedi.

Gece hayatını evlere taşıdılar: Büyükçekmece'de bir villadaki partiyi canlı yayınladılar
OYNAT
Gece hayatını evlere taşıdılar: Büyükçekmece'de bir villadaki partiyi canlı yayınladılar
Yetkililer vatandaşlara “evde kalın ve sosyal mesafeye evde dahi dikkat edin< uyarıları yaparken Türkiye'de eğlence hayatının evlerde devam ettiği gözlemlendi. Büyükçekmece'de bir villada verildiği öğrenilen parti, instagram'dan canlı yayınlandı. Yayın devam ederken izleyenlerden birinin 'corona partisi mi' şeklindeki sorusu dikkat çekti.


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