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Dokuz STK'dan dijital faşizme tepki: Çocukları ve gençleri güvensiz dijital ortamlardan uzak tutun

Türkiye'de bulunan dokuz Sivil Toplum Kuruluşu (STK), son dönemde Instagram ve Roblox'a erişimin yasaklanmasıyla tekrar gündeme gelen dijital faşizme tepki gösterdi. Sosyal medyada yürüttükleri #DijitalFaşizm etiketiyle gündeme oturan kampanya ile Instagram ve oyun platformu Roblox’a getirilen erişim kısıtlamasını desteklediklerini açıklayan STK'lar, güvensiz dijital ortamlardan çocukların ve gençlerin uzak tutulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

00:31 - 9/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Dokuz Sivil Toplum Kuruluşu, dijital faşizme tepki göstererek Instagram ve Roblox yasağına destek verdiğini açıkladı.
Dokuz Sivil Toplum Kuruluşu, dijital faşizme tepki göstererek Instagram ve Roblox yasağına destek verdiğini açıkladı.

TÜGVA, HAK-İŞ Konfederasyonu, Milli İrade Platformu, Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İletişim Platformu, Yeşil Yıldız Derneği, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve UMED sosyal medya üzerinden Dijital Faşizme tepki gösterdi.

Son dönemde hakikati sansürleme, cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok riski barındıran sosyal medya platformlarına tepki gösteren STK’lar, #DijitalFaşizm etiketiyle sosyal medyada kampanya yürüttü.

Instagram ve oyun platformu Roblox’a getirilen erişim kısıtlamasını desteklediklerini açıklayan Sivil Toplum Örgütleri, güvensiz dijital ortamlardan çocukların ve gençlerin uzak tutulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Milli İrade Platformu:

“Dijital kölelik, çocuk işçiliği, bağımlılık, korku ve endişe netice olarak güvensiz bir ortam.

Siz çocuğunuzu böyle bir ortama emanet eder misiniz?”

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci:

“Ülkemizde faaliyet gösteren her kurum ve kuruluşun, yasalarımız çerçevesinde belirlenmiş sorumlulukları vardır. Bu kapsamda, sosyal medya platformları da bu sorumluluklardan muaf değildir. Özgürlük gibi temel hak ve hürriyetleri kullanarak Instagram ve Roblox gibi platformların faaliyetlerini meşrulaştırma çabalarını son derece yanıltıcı ve siyasi amaçlı buluyoruz.

Özellikle, yabancı kurum ve kuruluşların ülkemizde düşünce özgürlüğüne müdahale etmeye yönelik tutumlarını garip bir şekilde destekleyen aydınları ve siyaseti kınıyoruz. Herhangi bir siyasi çıkar gözetmeksizin, her kesimden insanımızın ifade özgürlüğünü koruma ve geliştirme çabasını samimi buluyoruz.

Nasıl ki bizler ferdi olarak yabancı kurumların hukukuna, kural ve kaidelerine saygı gösteriyorsak, onlar da bize ve paylaşımlarımıza saygı göstermelidirler!

Ülke gençliğimizi bu dijital faşizmle yönlendiremeyeceklerini anlamalıdırlar!”

HAK-İŞ Konfederasyonu:

“Yasaları hiçe sayan, terör propagandası yapan, yaşanan katliamları görmezden gelen, katliamlara karşı yükselen çığlıkları susturan, sapkınlığı, kumarı, uyuşturucuyu ve çocuk istismarını normalleştiren #DijitalFaşizm ’i kınıyoruz.”

Diyanet- Sen :

“Milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayan, inançlarımızı ve geleneklerimizi törpüleyen Instagram adlı META şirketi bu yolundan vazgeçmeli, milletimizin değerlerine saygı duymalıdır.

Diğer yandan Roblox adlı oyun şirketi çocuklarımızın zihinlerine ahlaksızlığı nakşetmeye çalışıyor.

Tüm bu kirli planlar tek merkezden aynı yerden aynı ülkeden yönetiliyor. Milletimizin inancına ve değerlerine karşı hareket eden bu kuruluşları kınıyoruz.”

AGD Başkanı Salih Turhan:

“Malumunuz geçtiğimiz aylarda AGD TV Youtube Kanalımız, Filistin direnişine destek vermemizden dolayı kapatıldı, ardından aynı bahanelerle Facebook hesaplarımıza ve Instagram hesaplarımıza kısıtlamalar getirildi.

Son olarak da dün WhatsApp kanalımıza kısıtlamalar getirildi.

Emperyalizm ve Siyonizmin kontrolündeki sosyal medya platformları gençliğimize yanlış örnek teşkil eden birçok şeye göz yumarken, Filistin'in haklı davasına ambargo koymaya çalışıyor.

Tüm engellemelere rağmen yarım asır boyunca olduğu gibi Milli Gençliğin haklı sesi gür bir şekilde çıkmaya devam edecektir.”

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği:

“Gerek Instagram gerekse Roblox devletimizin yasalarına uymadığı için kısıtlandı. Roblox oyun adı altında çocuklarımızı sapkınlıkla hedef aldı, Instagram katalog suçlara izin verdi.

Milletimizi korumak için getirilen kısıtlamalar haktır. Dijital Faşizmi kabul etmeyeceğiz.”

Yeşil Yıldız Derneği:

“Devletimizin yasalarına uymayı reddediyorlar,

Çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkiliyorlar,

En ufak bir kısıtlamada ülkemizi hedef alıyorlar..

Bunun adı Dijital Faşizm ve devletimiz buna müsaade etmeyecek.”

İletişim Platformu:

“İfade özgürlüğünü ırkçı ve katil Siyonist ideolojiye kurban eden Meta'ya karşı uygulanan yaptırımları sonuna kadar destekliyoruz. Yapacağı faaliyetlerde Türkiye'nin kanunlarına uymayanlara yönelik yaptırımlar esnetilmeden devam etmelidir.

Çocuk istismarına yönelik içerikler barındıran oyunları sebebiyle erişim engeli getirilen sözde oyun platformuna uygulanan erişim engeli toplum vicdanında yer bulmuş, düşüncelere tercüman olmuştur. Türkiye hiç kimsenin kanunsuzca at koşturacağı yer değildir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın korunması ve ifade özgürlüğünün desteklenmesi herkesin görevidir. İfade özgürlüğüne ve çocukların gelişimine kast edenlere karşı atılan adımlara yönelik cılız ve yanlı tepkilerin toplumda karşılığı yoktur.

İletişim Platformu olarak Meta ve Roblox'a karşı hukuk zeminde atılan adımları destekliyoruz.”

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfedarasyonu:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 41. maddenin son fıkrasında belirtildiği üzere,

"Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır."

Bu yüzden yasalarımızı tanımıyorlar, "özgürlük" naralarıyla #DijitalFaşizm'i gizlemeye çalışıyorlar.”


Bakan Tunç'tan net Roblox mesajı: Devletimiz çocuklarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü

LGBT sapkınlığının alenen ortaya konularak çocukların istismar edildiği bir platform haline gelen Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Bazı kesim tarafından 'siyasi malzeme' haline getirilerek algı operasyonlarına imza atılan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve devletin de anayasaya göre çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Tunç, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocukları hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşıp popülist söylemlerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Bilişim Uzmanı Orhan Toker 'Instagram tehlikesini' gençler üzerinden anlattı: Malezya gibi tepki gösterseydik mesele çözülmüştü

'Dijital Baba' lakabıyla tanınan Bilişim Uzmanı - Yazar Orhan Toker, tvnet canlı yayında, Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim kısıtlamasını sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki tehlikeli etkisini anlatarak değerlendirdi. Devletin kanunlarının Instagram topluluk kurallarından üstün olduğunu vurgulayan Toker, "Instagram bugüne kadar yaptıklarıyla aslında bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyordu." dedi. Gençlerin bu kısıtlamalardan çok etkilendiğini belirten Toker, "Artık gençlerin kafasında devlet, ülke diye bir şey yok. 'Ülken mi Instagram mı?' deseler, hepsi 'Instagram' diyecek. Çocukların milli duygularını, ülke sevgisini, bayrak sevgilerini ellerinden alıyorlar" diye konuştu. Instagram'dan el işi bir şeyler satarak gelir elde eden ailelerin de olduğunu ifade eden Toker, "Ancak tabii sırf gelirimizi, ailemizi geçindiririz diye yine de ülkemizden vazgeçemeyiz. Malezya'daki tepkiyi burada da çok hızlı gösterebilseydik, bu iş şimdiye çoktan çözülmüştü" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı gibi Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti sonrasında yaptığı paylaşımı kaldıran Instagram'dan izahat istemiş ve Meta'yı "siyonist İsrail rejiminin bir aracı" olmakla suçlamıştı. Meta, İbrahim'im paylaşımlarını 'doğru haber değeri etiketiyle' geri yüklemişti.

Elon Musk neden Twitter'ı satın aldı? Dijital Bilişimci Murat Dağıtmaç'tan 'dijital tekelleşme' vurgusu

Dijital Bilişimci ve yazar Dr. Murat Dağıtmaç, teknolojide tekillik konusuna vurgu yaparak sosyal medyanın bunun birinci ayağı olduğunu söyledi. tvnet'te yayınlanan Gündem Özel programında konuşan Dağıtmaç, şu an veri toplandığını söyleyerek ABD'li iş adamı Elon Musk'ın X'i satın almasındaki asıl amacı açıkladı. Musk'ın böylelikle yapay zeka sistemi oluşturmayı amaçladığını ifade eden Dağıtmaç, bu yolla insanların işlerini elinden alan yapay zekaya sahip robotların ortaya çıkacağını söyledi. Programa katılan Bilişim Uzmanı Orhan Toker, bilinçli dijitalleşme çağrısında bulundu. Çin örneğini veren Toker, ülkedeki söz konusu programla çocukların her sabah spor yaptığını, dijital medyayı kullanırken iyi örneklerin karşılarına çıkarıldığını belirtti. Bilişim Uzmanı Orhan Toker, ülkemizde de yerli oyunlar ve programlar geliştirilmesi gerektiğini, çocukların da bu şekilde dijital felakete karşı korunması ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.


#Dijital Faşizm
#Sivil Toplum Kuruluşları
#Sosyal MedyaiInstagram
#Roblox
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