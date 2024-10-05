Dört gündür kendisinden haber alınamayan liseli genç kız polise teslim oldu

Denizli'de lise 10. sınıf öğrencisi Canan Zeybek, çarşamba günü 'okula gidiyorum' diyerek evden çıktı. Dört gündür kendisinden haber alınamayan ve ailenin tüm armalarına rağmen ulaşılamayan genç kız için, kayıp ihbarından bulunuldu. Genç kızın, kayıp haberlerinin ardından polis karakoluna giderek teslim olduğu belirtildi.
Denizli'de okula gidiyorum ayrıldığı evine bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, kayıp haberlerinin ardından polise karakoluna giderek teslim oldu.
'Okula gidiyorum' dedi bir daha dönmedi
Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden lise 10. Sınıf öğrencisi Canan Zeybek (16) Çarşamba günü evden okula gidiyorum diye çıktı. Akşam okuldan eve dönmeyen genç kızdan bir daha haber alınamadı.
Aile vatandaşlardan da yardım bekliyor
Ailenin tüm armalarına rağmen ulaşılamayan genç kız için, kayıp ihbarından bulunuldu.
Lise öğrencisi Canan Zeybek, basında yer alan kayıp haberlerinin ardından Denizli Otobüs Terminalinde bulunan polis karakoluna giderek teslim oldu. Genç kız daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak, Yenişehir'de bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kızlarının bulunduğu bilgisi verilen aile, kızlarını almak için Çocuk Şube Müdürlüğüne hareket etti.