Dört parti HSK için anlaştı​: 21 aday belirlendi

2017’deki Anayasa değişikliği kapsamında yeniden oluşturulan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev süresi 7 Haziran’da bitiyor. 13 üyeden oluşan HSK’nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi olan bakan yardımcısı dışındaki 11 üye yeniden belirlenecek. Bunlardan 7’si TBMM, 4’ü ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilirken, HSK üyeliği için ilk seçim dün TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon’da yapıldı. Komisyonda, her bir üyelik için belirlenecek 3 adayın, ilk turda en az 35, ikinci turda ise 31 oy alması gerekiyordu. Aksi halde en çok oy alan adaylar arasında kura çekimi yapılacaktı. Buna karşın Cumhur İttifakı’nın üye sayısı ise 30.

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ORTAK İSİMLER ÜZERİNDE UZLAŞI

Bu nedenle Meclis’teki HSK seçimleri için formül aranırken, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Komisyondaki seçim öncesi önemli bir gelişme yaşandı ve AK Parti, MHP, CHP ile İYİ Parti, herkes tarafından kabul edilen ‘ortak’ isimler üzerinde uzlaşıya vardı.

21 ADAY BELİRLENDİ

Bu uzlaşı doğrultusunda Karma Komisyon’da gerçekleştirilen seçimde, HSK üyeliği için başvuran 114 isim arasından 21 aday belirlendi. Bundan sonraki aşamada ise Meclis Genel Kurulu, adaylar arasından 4 yıl görev yapacak HSK’nın 7 üyesini seçecek. Bunlardan 3’ü Yargıtay’dan, 1’i Danıştay’dan, 3’ü de yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçilecek. Her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla yapılacak seçimin, 7 Haziran’a kadar yapılması gerekiyor.

Uzlaşma güzel bir örnek oldu