Düğünlerde terör propagandası yapmışlardı: 11 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıp görüntü çeken ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşanlara yönelik operasyon başlattı.
Aralarında Eseyurt, Gaziosmapaşa ve Arnavutköy'ün de bulunduğu 7 ilçede 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında, 5 kişi daha gözaltına alındı. 18 kişinin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Adliyeye sevk edilen 18 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.