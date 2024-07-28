Düğünlerde terör propagandası yapmışlardı: 11 kişi tutuklandı

Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı