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Düğünlerde terör propagandası yapmışlardı: 11 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenledi. 7 ilçede 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14:50 - 28/07/2024 Pazar
DHA
İstanbul'da terör propagandası yapan 11 kişi tutuklandı.
İstanbul'da terör propagandası yapan 11 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıp görüntü çeken ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşanlara yönelik operasyon başlattı.


Aralarında Eseyurt, Gaziosmapaşa ve Arnavutköy'ün de bulunduğu 7 ilçede 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çalışmaların devamında, 5 kişi daha gözaltına alındı. 18 kişinin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Adliyeye sevk edilen 18 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Terör Propagandası
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#emniyet
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