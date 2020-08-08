Düğünlere sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi. Genelge uyarınca düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda dün itibariyle başlayan denetimler, bugün ve yarın da sürecek. Ülke genelinde gerçekleştirilecek söz konusu denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşların gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylıca kontrol edilecek.

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3 GÜNE KADAR KAPATMA CEZASI

Sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerinde vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabilecekleri plajlar ile sahillerde bulunan parti tarzı (beach club vb.) eğlence yerleri, özellikle akşam saatlerinden itibaren eğlence yerlerine dönüşebilecek restoran, kafe, kafeterya gibi işletmelerde de denetimler gerçekleştirilecek. Denetimler, aynı amaçlarla kullanılabilen tekne, yat gibi deniz araçlarını da kapsayacak ve gerekirse denizden de yapılabilecek şekilde planlanacak. Denetimler sırasında da aykırılıkların tespit edilmesi halinde 1-3 gün süreyle faaliyetin durdurulması cezası uygulanacak.