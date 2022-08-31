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KÜTAHYA

Dumlupınar'da zafer yürüyüşü

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Tören kapsamında gençler 3 bin 743 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dumlupınarda zafer yürüyüşü
Zafer destanının yazıldığı Dumlupınar'da gençler 3 bin 743 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, gençlerle Kütahya'daki Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Soylu'nun, şehitlik ziyareti sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki gençlere hitap etti. Erdoğan, Dumlupınar destanını yazanların torunu olan bugünün gençlerinin geleceğe yönelik yeni dönüşümü sağladığını bildirdi. Öte yandan acı bir olay da yaşandı. Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti.

Türkiye asırlık gurur 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
FOTOĞRAF 129
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Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ (ortada), törene katıldı.
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Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıt Park'ta kutlama etkinlikleri düzenlendi.<br><br>
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Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Burdur Osmanlı Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu programda, öğrenciler halk oyunu oynadı. Tören, askerlerin ve öğrencilerin geçit yürüyüşüyle tamamlandı.
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Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.<br><br>
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Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.<br><br>
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Van'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Vatandaşlar, töreni ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.<br><br>
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik Botları ziyaretçilerini ağırladı. Milli imkanlarla üretilen birçok sistem, cihaz ve yazılımla donatılan TCG Kaş Karakol Gemisi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.<br><br>
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Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte tören geçidi yapıldı.<br><br>
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Düzce'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıt Park Meydanı'nda tören düzenlendi.<br><br>
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Türkiye asırlık gurur 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
Türkiye, Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümünü tüm şehirlerde coşkuyla kutluyor. 81 ilde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor.

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