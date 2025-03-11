Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Dünürünün pazar tezgahını silahla bastı: Tutukluk yapınca yakalandı

Dünürünün pazar tezgahını silahla bastı: Tutukluk yapınca yakalandı

12:4411/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Burdur'da kızı boşanma aşamasına gelen O.T., pompalı tüfekle dünürünün pazar tezgahını bastı. O.T.'nin ateş etmek isterken tutukluk yapan tüfeğini, araya girenler aldı. O.T. yakalanırken, olay cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Burdur Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda meydana geldi. Yaklaşık 8 aylık evli olan kızı boşanma aşamasına gelen O.T., yanına aldığı pompalı tüfekle dünürü M.C.'ye ait pazar tezgahına geldi. İddiaya göre, O.T. ateş etmek isterken tüfeği tutukluk yaptı. Pazar yerindekilerin araya girip tüfeği elinden aldığı O.T., kaçtı. İhbar üzerine pazar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan O.T., gözaltına alındı.

Öte yandan pazar yerinde yaşanan kargaşa, cep telefonuyla görüntülendi. O.T.'nin tutukluk yapan tüfeğini pazardaki bir kişinin aldığı, dünürü M.C.'nin annesi olduğu öğrenilen kişinin ise tüfeği bu kişinin elinden almaya çalıştığı, bu sırada bağrışmaların olduğu anlar görüntüye yansıdı.







#Silah
#Burdur
#Pazar
#Dünür
#Pompalı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyadları açıklandı