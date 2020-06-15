Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dünyadaki çıtayı yükselttik İstanbul Havalimanından üç uçak aynı anda havalandı
POLİTİKA

Dünyadaki çıtayı yükselttik: İstanbul Havalimanı'ndan üç uçak aynı anda havalandı

İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkış kapasitesini artıracak 3. pist hizmete girdi. TK1453, TK1923 ve TK2023 sefer sayılı 3 uçağa 3 ayrı pistten uçuş izni veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada kamu-özel ortaklığı projelerinin en başarılılarını uygulayan ülke olarak, özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün yukarı taşıdık” dedi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevi’nin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu: “İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye’nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir.” Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın mevcut haliyle yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz. Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum.” Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla tamam demiyoruz. Tam tersine karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini, iyilerini, büyüklerini yapmamız için ilham, cesaret ve şevk veriyor.” Konuşmanın ardından Erdoğan’ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı’ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı.

Recep Tayyip Erdoğan

Süreleri kısaltacak

İstanbul Havalimanı’ndaki üçüncü bağımsız pist, saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesini 80’den 120’ye çıkaracak. Söz konusu pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükseliyor. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek.


6 bin 230 kişi ibadet edebilecek

İstanbul Havalimanı’nda inşa edilen cami
  • İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan 8 bin 70 metrekare kapalı alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin üç ana girişi bulunuyor. Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi ise toplam 3 bin 825 metrekarede yer alıyor.

İstanbul Havalimanı 3'üncü pisti açıldı: 3 pistte de yer alan uçakların iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
OYNAT 03:35
İstanbul Havalimanı 3'üncü pisti açıldı: 3 pistte de yer alan uçakların iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 1., 2. ve 3. pistte yer alan TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakların pilotlarına uçuş iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. O tarihi anlar böyle kaydedildi.
Abone Ol Google News
Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Pençe-Kartal Operasyonu başladı

​MSB: Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.
Bingöl Valiliği açıkladı

Bingöl Valiliği açıkladı

​"Depremde göçük altında kalan bir güvenlik korucusu kurtarılamadı."
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Hayatını kaybeden kişi sayısı 15, yeni vaka sayısı 1562.
Ağır yaralı

Ağır yaralı

Galatasaray, iki ağır sakatlık yaşadığı maçta Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.
Futbolcular yıkıldı

Futbolcular yıkıldı

​Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de deprem

Bingöl'de deprem

Biri güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı.

Yıkılan heykeller<br>sadece bir başlangıç

Yıkılan heykeller
sadece bir başlangıç

Sömürge tarihi ve kölelik İngiltere'yi sarsacak.

​"Ayasofya Camisi'nin tasarruf hakkı sadece Türkiye'ye aittir."

Terör örgütü PKK/KCK'ya ait 10 kilo el yapımı patlayıcı bulundu.

Virüs tespit edildi, mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.
Harekâta hazırlık <br>eğitimleri tamam

Harekâta hazırlık
eğitimleri tamam

Verilecek her türlü göreve hazırız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Bakan Albayrak, Katılım Fonu kurma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

​Kokunun yayıldığı semtlerde vatandaşlardan tepki.

​Lancet tıp dergisi: İngiltere halkını yüzüstü bıraktı.

​Polonya Cumhurbaşkanı Duda: İnsanlık için yıkıcı bir ideoloji.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.