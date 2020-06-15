Dünyadaki çıtayı yükselttik: İstanbul Havalimanı'ndan üç uçak aynı anda havalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevi’nin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu: “İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye’nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir.” Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın mevcut haliyle yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz. Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum.” Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla tamam demiyoruz. Tam tersine karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini, iyilerini, büyüklerini yapmamız için ilham, cesaret ve şevk veriyor.” Konuşmanın ardından Erdoğan’ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı’ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı.

Recep Tayyip Erdoğan

Süreleri kısaltacak

İstanbul Havalimanı’ndaki üçüncü bağımsız pist, saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesini 80’den 120’ye çıkaracak. Söz konusu pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükseliyor. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek.

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6 bin 230 kişi ibadet edebilecek

İstanbul Havalimanı’nda inşa edilen cami

İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan 8 bin 70 metrekare kapalı alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin üç ana girişi bulunuyor. Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi ise toplam 3 bin 825 metrekarede yer alıyor.