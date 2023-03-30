Duruşmadan bir gün önce İBB’den provokatif yıkım

Yargıya taşınan istismar davasının duruşmasından bir gün önce İBB tarafından provokatif bir şekilde yapılan yıkım üzerine Hiranur Vakfı Genel Başkan Yardımcısı avukat Bulut Müslüm Gezer, “Hiranur Vakfı’nın hiçbir alanı kaçak değildir. Bu karalamayı asla kabul etmiyoruz. İmara ve projeye aykırı denilen yapı bölge halkının namaz kılmak amacı ile; taziyesi olduğunda taziyesini yapmak amacı ile; ya da bir toplantı ya da sohbet amacı ile üstü kapatılan bir alandır. Bunun da yapı özelliği söz konusu değildir. Bu nedenle yapılan işlemler hukuka aykırıdır” dedi. Avukat Gezer, İBB’nin daha önce Sancaktepe Belediyesi’nce mühürlenen alanı bir daha mühürlediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

“İBB, vakfımız üzerinden siyasi kazanım elde etme çabasındadır. Tutulan tutanakta 4 bin 499 metrekarenin imara aykırı olduğu belirtilmiştir. Ancak bu husus doğru değildir. İmara aykırı bir alan olmamak ile birlikte aynı konuda ve aynı taşınmaz ile ilgili 16 Kasım 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesi tarafından tutulan tutanakta bu alanın 2 bin 479 metrekare olduğu tespit edilmiştir. İBB’nin yaptığı bu tür işlemler, siyasi rant telaşı ile yapılmaktadır. Nitekim ortada devam eden bir yapı imalatı söz konusu da değildir. Yapımı tamamlanmış, imar kanununa aykırılık teşkil etmeyen ve imar kanunu kapsamında da yapı niteliği olmayan bir alan için tamamen sosyal medya baskısı ile işlem tesis edilmiştir. Devam eden bir inşaat çalışması ya da yapım söz konusu olmadığı için tutulan tutanak da buna ilişkin yıkım da hukuka aykırıdır.”