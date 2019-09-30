Ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı Düzce'de ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı Düzce'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kaza yapınca yakalandı. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi bölgesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Ekipler, uyarılarını hiçe sayarak kaçan otomobili yarım saat boyunca takip etti. Kovalama esnasında şüpheli araç kaza yaptı. Kaza yapan araç fındıklık alanda ekipler tarafından yakalandı.

Haber Merkezi 30 Eylül 2019, 00:00 Son Güncelleme: 30 Eylül 2019, 00:13 AA