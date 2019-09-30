Gündem Düzcede ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı
DÜZCE

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı

Düzce'de ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı

Düzce'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kaza yapınca yakalandı. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi bölgesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Ekipler, uyarılarını hiçe sayarak kaçan otomobili yarım saat boyunca takip etti. Kovalama esnasında şüpheli araç kaza yaptı. Kaza yapan araç fındıklık alanda ekipler tarafından yakalandı.

Haber Merkezi AA
Kaza yapan araç hasar gördü.
Kaza yapan araç hasar gördü.

Düzce'de, polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçarken yakalandı.

  • Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi bölgesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, sürücüsü D.A'nın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobili, Kalıcı Konutlar, Yahyalar ve Bağlantı Yolu mevkilerinde yaklaşık yarım saat boyunca takip etti.

Araç, fındıklık alanda ekipler tarafından yakalandı

Kovalama sırasında şüpheli araç, Yahyalar Köprüsü'nde C.K'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kaza yapınca aracını bırakarak kaçan sürücü, fındıklık alanda polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü belgesi bulunmadığı öğrenilen D.A, karakola götürüldü.

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