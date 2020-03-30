Gündem Düzcede tüm köylerde ev karantinası başlatıldı Şehir dışından gelenler 14 gün ev karantinasına alınacaklar
DÜZCE

Düzce'de tüm köylerde ev karantinası başlatıldı

Düzce'de tüm köylerde ev karantinası başlatıldı: Şehir dışından gelenler 14 gün ev karantinasına alınacaklar

Düzce Valiliği tarafından il genelinde bulunan tüm köylerde ev karantinası uygulaması başlatıldı. Köye şehir dışından gelen her kişi "ev karantinasına" alınarak 14 gün takip edilecek.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Düzce İl Pandemi Kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında il genelinde bulunan 278 köy muhtarına yeni kararları açıkladı.

Buna göre il genelinde tüm köylerde ev karantinası süreci başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Düzce’ye başka bir şehirden gelen tüm vatandaşların korona virüs (COVİD-19) hastalığı açısından geldiği tarihten itibaren ev karantinası başlatılacak.

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Muhtarlara gönderilen ‘Evde COVİD-19 kapsamında büyükşehir/başka şehirlerden gelenler için Karantina Bilgilendirme ve onam formu ile il dışından gelenlerin takibi yapılacak. Her vatandaşa da durum tebliğ edilecek. Gelen vatandaşlar ikametlerinde 14 gün boyunca çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri konusunda bilgilendirme muhtarlar tarafından yapılacak. Ayrıca muhtarlar köy genelinde tüm vatandaşlara gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda da anons yapacak.

Çorum'da bir köy karantinaya alındı
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Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'da 900 kişinin yaşadığı köy karantinadan sonra sessizliğe büründü
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Simav'ın Yeşildere köyünden bir vatandaşta belirlendiği bildirilen koronavirüs pozitif vakası sebebiyle, köy karantinaya alındı.
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Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş başladı.
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Karantina uygulaması başlatılan Yeşildere köyünde zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaması için camiden ilan yapılırken, Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığı belirtildi.
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Kütahya'da 900 kişinin yaşadığı köy karantinadan sonra sessizliğe büründü
Kütahya'nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, köy sessizliğe büründü.


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