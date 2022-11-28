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DÜZCE

Düzce'deki depremde ağır hasar alan binalar yıkılıyor

Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Depremde ağır hasar gören 5 binada yıkım çalışması tamamlandı.

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Haber Merkezi AA
Düzcedeki depremde ağır hasar alan binalar yıkılıyor
Ağır hasar alan 5 bina yıkıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi Sarıdere köyü olan 5,9 şiddetindeki depremin ardından, 300 ekibin desteğiyle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bina ve bağımsız alanlarda yürütülen incelemeler sonucunda, "acil yıkım" kararı verilen binaların yıkılması için dün harekete geçildi.

Kent merkezinde 2 ve Gölyaka ilçesinde 3 binanın yıkılmasının ardından molozlar temizlendi.

Cumayeri ilçesinde Yaka Camisi ve Gölyaka ilçesinde Sarıdere Köyü Camisi de dün yıkılarak alanda temizlik çalışması yapıldı.

Gölyaka ilçesinde ise 4 katlı bir apartmanın yıkım çalışmaları sürüyor.

Hepsi tek tek yıkılacak: Talimat verildi harekete geçildi
FOTOĞRAF 26
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Düzcede 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkım kararı verilen binalara yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08 sıralarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı görevlileri il genelinde hasar tespit çalışması yaptı.
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Yapılan çalışmalarda 43’ü acil yıkılması gereken, toplam 478 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilip, yıkılmasına karar verildi.
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Bu kapsamda Düzce kent merkezinde, Alemdar Sokak’ta acil yıkım kararı verilen 3 katlı binanın yıkımına sabah saatlerinde başlandı.
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Yıkım sırasında toz olmaması için ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri binaya su tuttu.
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Gün içinde ve ilerleyen günlerde acil yıkım kararı verilen diğer 42 binanın sırayla kontrollü bir şekilde yıkımına başlanacağı bildirildi.
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Düzce’de acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin acil yıkım kararı sonrasında Camikebir Mahallesi Alemdar Sokaktaki 3 katlı apartmanın önünde güvenlik önlemleri alındı.
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Evin, bitişiğindeki binaların zarar görmemesi için önce işçiler tarafından belirli bölgesi, sonra iş makineleriyle tamamı yıkıldı.
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Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, yıkımlar kontrollü şekilde sürdürülüyor.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıkım çalışmalarına katılarak, incelemelerde bulundu.
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İşte yıkım çalışmalarından görüntüler...
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Hepsi tek tek yıkılacak: Talimat verildi harekete geçildi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Alemdar Sokak'ta bulunan 3 katlı bina sabah erken saatlerde yıkıldı.

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