Gündem Düzcedeki selde kaybolan 2 çocuğun aramasına ara verildi
DÜZCE

Düzce'deki selde kaybolan 2 çocuğun aramasına ara verildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarına ara verildi.

Haber Merkezi AA
Düzce'de su altı ekipleri titizlikle çalışıyor
Düzce'de su altı ekipleri titizlikle çalışıyor

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin kaybolan 2 çocuğu arama çalışması gün boyu sürdü.

Esmahanım ve Uğurlu köylerinde aramalarını yoğunlaştıran ekipler, iş makineleri eşliğinde 21 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalarda çocukların izine rastlamadı.

Nehrin denize döküldüğü Melenağzı mevkisinde de su altında arama çalışmaları yürütüldü.

Ara verilen arama kurtarma çalışmaları yarın sabah yeniden başlatılacak.

Öte yandan Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kaybolan 7 kişiden Fatma ve eşi Cengiz Töngel ile Nilgün Kaplan, 7 yaşındaki kızı Sanem ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cesetlerine ulaşılmıştı.

İdlib'e saldırılar devam ediyor: 14 ölü
DÜNYA
İdlib'e saldırılar devam ediyor: 14 ölü
Katliam devam ediyor!

Katliam devam ediyor!

İdlib'e yapılan hava saldırılarında 14 sivil öldü.
Berlinin 13 yıllık hayalet havalimanı

Berlin'in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

Açılışı 5 kez ertelenen havalimanı kullanılmadan eskidi.
Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Ermeni basını Türkiye nefretini açıkça itiraf etti.
Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

​MHP lideri Bahçeli'den Amasya'da önemli açıklamalar.
Çift katlı otobüs<br> alev alev yandı

Çift katlı otobüs
alev alev yandı

Esenyurt'ta halk otobüsünde korku dolu anlar.
Su altında kalacak

Su altında kalacak

​Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor.

Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​3,5 saatlik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı hizmete açılacak.

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

​Drone ile adım adım takip edilen grup paketlendi.

Maaş, kontenjan ve istihdam görülecek

Maaş, kontenjan ve istihdam görülecek

Cumhurbaşkanlığı üniversite adaylarına veriyi açtı.
Formayı giydi<br>imzayı attı

Formayı giydi
imzayı attı

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı.
Ebola engeli!

Ebola engeli!

Suudi Arabistan vize vermedi Hacı adayları kahroldu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Memur ve memur emeklilerinin gözü 1 Ağustos'ta.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.