E-skuter için 15 yaş sınırı ​

Çevreye dönük önemli düzenlemeler TBMM’de kabul edildi. 7 üyeden oluşan bir Çevre Ajansı kurulmasını da içeren düzenlemede öne çıkan detaylar özetle şöyle: Paylaşımlı elektrikli skuterlerden günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak. Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-skuter kullanabilecek. Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-skuter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.

E-skuterler, otoyol, şehirler arası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak. Büyükşehir belediyeleri bisiklet ve e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapacak.

ATIK DÜZENLEMESİ

Katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan deniz araçlarından bin grostona kadar olanlar için groston başına para cezası kesilecek. Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira idari para cezası kesilecek. Sıfır atık sistemini kurmayanlara 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

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