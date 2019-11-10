E-tebligat 8 bin 305 ağaç kurtardı

Elektronik tebligat 2013 yılında uygulanmaya başlandı. Önceden sadece anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere yapılması zorunlu olan elektronik tebligatın kapsamı 1 Ocak'ta genişletildi. Böylece tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin çoğunluğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler ve kurumların hukuk müşavirleri hakkındaki tebligatlar da artık zorunlu olarak elektronik ortamda yapılıyor. Bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere de talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilebiliyor.

161 MİLYON TASARRUF SAĞLANDI

31 Ekim itibariyle yılın ilk 10 ayında 13 milyon 959 bin 622 tebligat elektronik ortamda gönderildi. Bu sayede 161 milyon 221 bin lira tasarruf sağlandı.

8 BİN 305 YETİŞKİN AĞAÇ KESİLMEDİ

Yine 2019 yılı içerisinde e-tebligat uygulaması ile 488 bin ton kağıt tasarrufu sağlandı. Adalet Bakanlığı'nın bu uygulaması sayesinde 8 bin 305 yetişkin ağaç da kesilmedi. Böylece doğanın ve yeşilin korunmasına da katkı sağlanmış oldu.

GÜNLERCE TEBLİGAT BEKLEMEK TARİH OLDU

E-tebligatın yaygınlaşmasıyla daha önce yaşanan "tebligatın ulaşmaması, tebligattan haberdar olunmaması" gibi sorunlar çözüme kavuştu, postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, elektronik tebligat saniyeler içerisinde alıcıya ulaştırılıyor. Böylece zaman kaybının önüne geçildi ve yargı süreçleri hız kazandı.

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DAHA EKONOMİK

Diğer yandan, fiziki olarak yapılan tebligatın ücreti ortalama 16 lira. Buna karşın elektronik tebligat ise 4 buçuk lira. Böylece vatandaşların bütçesine de önemli katkı sağlandı.