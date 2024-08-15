E5'te yolu kapatıp halay çeken trafik magandaları gözaltına alındı

Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek yoluna devam etti.

Bakan Yerlikaya, şahıslara, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak", "Saygısızca Araç Kullanmak", "Diğer Araçların İlerleyişine Engel Olacak Şekilde Sürmek", "Konvoy yapmak", "Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "Görüşü engelleyecek film/cam takmak", "Yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmak" suçlarından trafik cezaları kesildiğini; söz konusu magandaların ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edileceğini de belirtti.