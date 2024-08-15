E5'te yolu kapatıp halay çeken trafik magandaları gözaltına alındı

İstanbul'da E5 karayolunda trafiği kesip halay çeken magandalar gözaltına alındı.
Olay dün Küçükçekmece'de meydana geldi.
E5 karayolunda düğün konvoyundaki araç sürücüleri, trafiğin yoğunluğuna ve diğer sürücülerin tepki göstermesine aldırış etmeden yolun tamamını trafiğe kapatarak halay çekti.
Düğün magandalarının yolu trafiğe kapatması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek yoluna devam etti.
Trafik magandalarının bu görüntüleri üzerine harekete geçen emniyet güçleri şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Magandalara yedi farklı suçtan trafik cezası kesildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda trafiğin akışını engelleyen şahısların kimliklerinin belirlendiğini ve Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındıklarını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, şahıslara, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak", "Saygısızca Araç Kullanmak", "Diğer Araçların İlerleyişine Engel Olacak Şekilde Sürmek", "Konvoy yapmak", "Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "Görüşü engelleyecek film/cam takmak", "Yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmak" suçlarından trafik cezaları kesildiğini; söz konusu magandaların ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edileceğini de belirtti.