EBA ülke sınırlarını aştı

Uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart 2020 tarihi ile 7 Mayıs 2021 arasındaki EBA’ya erişim verileri dikkat çekici.

22 MİLYAR ZİYARETÇİ

TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında 16 bin 353 saat yayın yapıldı. 112 branştan binden fazla öğretmenin katkılarıyla ekrana geldi. 10 bin 375 ders videosu ve ders anlatımlarına ek olarak bin 21 ders dışı etkinlik videosu hazırlandı. Süreç içinde EBA’nın ana platformu “eba.gov.tr”nin tıklanma sayısı yaklaşık 22,3 milyar..

260 MİLYON CANLI DERS

Dönem içinde yapılan EBA üzerinden gerçekleştirilen canlı ders sayısı 259 milyon 832 bin 855’i buldu. Yurt dışından EBA’yı kullanacak öğrenci sayısı için bir kısıtlama yok. İsteyen herkes ulaşabiliyor. Verilere göre EBA’yı yurt dışında yaklaşık 25 bin öğrenci kullanıyor.

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