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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Eber Gölü’nde balık ölümleri yaşanıyor

Eber Gölü’ndeki balıklar ölüyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü’nde meydana gelen balık ölümleri ile ilgili açıklama yapan Eber Gölü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kalay, balık ölümlerinin su seviyesinin azalması ve gölün tabanındaki kirliliğin gaz oluşturmasına bağlı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi IHA
Eber Gölü'ndeki balıklar, su seviyesinin azalması ve gölün tabanındaki kirliliğin gaz oluşturması dolayısıyla ölüyor.
Eber Gölü'ndeki balıklar, su seviyesinin azalması ve gölün tabanındaki kirliliğin gaz oluşturması dolayısıyla ölüyor.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü’nde meydana gelen balık ölümleri ile ilgili açıklama yapan Eber Gölü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kalay, su seviyesinin azalması ve gölün tabanındaki kirliliğin gaz oluşturmasından dolayı gölde balık ölümlerinin yaşandığını ifade ederek, yetkililerden sorunun çözülmesi konusunda destek istedi.

Eber Gölü’nün İç Anadolu Bölgesi’nin en güzel göllerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Kalay, “Bölge insanının ekonomisine büyük katkısı olduğu gibi tarihçesi de eski çağlara dayanan bir gölümüz dür. Şu günler gerçekten biraz sıkıntı yaşıyor bu sene yağışların yeteri kadar olmayışı su seviyesinin çok yükselmemesine neden oldu. Bundan dolayı su az olduğundan yıllardır Afyon genelinden Akarçay vasıtasıyla evsel ve sanayi atıklarla Akarçay vasıtasıyla Eber Gölü’ne dökülüyor. Buharlaşmada şu anda devamlı su seviyesi düşüyor bundan dolayı da Eber Gölü’ne milyonlarca balık salımı yaptık. O balıklar büyüdüler 1 kilo ile 10 kilo arasında sazan balıklarımız var. Ne yazık ki buharlaşmadan azalan Eber Gölü’nün suları balık yaşamını da etkiliyor” dedi.

Gölün tabanında yıllardır birikmiş kirlilik olduğunu ve bu kirliliğin gaz oluşumuna neden olduğunu aktaran Kalay şöyle devam etti:
“Bu da sıcakla beraber bir olunca daha da arttı ve bundan dolayı balık ölümlerine neden oluyor. Gerçekten şimdi binlerce balığın oksijenin azalmasından dolayı çıkan gazın ve atıklardan dolayı ölümleri şu anda hat safhada. Yetkilerden bir an önce buna bir çare bulmasını istiyoruz. Sonuçta onlar da canlı bize gerçekten ekonomi ve ekolojik dengeyi sağlayan bu hayvanlar sadece balıklardan oluşmuyor. Bu kirlilikten sadece balıklar etkilenmiyor. Gölümüz de kuş çeşidi, ördek çeşidi ve binlerce biyolojik çeşitlilik var bunlarda etkileniyor. Bundan dolayı yetkililerimizin bir an önce bu soruna el atmasını talep ediyoruz.

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