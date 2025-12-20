Edirne aile belediyesi

Edirne Belediyesi, 2024’teki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen CHP’li Filiz Gencan döneminde nepotizmin zirvesi yaşanıyor. Eski yönetim de CHP’li olmasına rağmen Gencan, seçildikten hemen sonra belediyede onlarca kişiyi işe aldı. Bunların büyük bölümü aile ve akraba üyeleri.
Edirne Belediyesi'nde 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen personel alımı, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Eski yönetim de CHP’li olmasına rağmen seçimden sonra kısa süre içinde onlarca kişi belediyede işe alındı. Edirne Belediyesi Personel A.Ş. ile Ergene Enerji ve Gıda A.Ş. başta olmak üzere kurumun birçok bölümüne alım yapıldı. Liyakatin gözetilmediği bu işe alımlarda akrabalık ve parti üyeliği belirleyici oldu. İşe girenlerin önemli bölümünü CHP Edirne il başkan yardımcıları, CHP’li belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetimlerinde görev alan partililer ile belediye yöneticilerinin yakınları ve akrabaları oluşturdu.
EŞE, ÇOCUĞA, GELİNE KADRO
CHP’li Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın yeğeni İkbal Ergüden, Özel Kalem Müdürlüğü'nde işe başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Şeren’in gelini Gözde Şeren, Kültür Müdürlüğü'ne, eski CHP Kırklareli İl Başkanı Gürcan Saatçi'nin oğlu Mertcan Saatçi İtfaiye'ye girdi. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nedim Mercan'ın abisi Murat Mercan, abisinin eşi Meltem Mercan ve kardeşinin eşi Sümeyye Mercan da işe alınan diğer isimler arasında.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün yeğeni Hatice Aygün, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Pelin Sarvanlardan'ın eşi Mehmet Sarvanlardan, kendisi belediyede çalışan CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Koşan'ın oğlu Emre Koşan ve CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi olan eşi Ulviye Koşan da belediyede işe başlayanlardan. Aynı süreçte eski CHP Edirne İl Başkanı Uygar Sağlam’ın eşi Kader Sağlam da belediye kadrosuna dahil olanlardan.
Karı-koca belediyedeler
- Eşi benzeri olmayan kadrolaşmada karı-koca belediyeye kapak atanlar da var. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mustafa Çelik'in eşi Kübra Çelik, belediyede işe alındı. Belediyede görevli CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Can Tasmalı’nın eşi Seçil Tasmalı ile CHP’li Meclis Üyesi Bedrettin Kapu’nun eşi Bahar Kapu da eşiyle birlikte belediyede çalışanlardan. Belediyedeki işe alımlar CHP’li yöneticilerin yakınlarıyla sınırlı kalmadı, parti teşkilatlarında görev alan isimler de belediyede farklı birimlerde istihdam edildi. CHP Edirne İl Disiplin Kurulu Üyesi Pınar Gündoğdu ve CHP Edirne İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fevziye Gülgez Atamgüç Hedbe de onlardan sadece ikisi.
Personel A.Ş. yöneticisinin oğlu Zabıta’da
- Edirne Belediyesi’ndeki nepotizme en çarpıcı örneklerden birisi de Personel A.Ş. yöneticisinin, oğlunu Zabıta Müdürlüğü’ne alması oldu. Personel A.Ş. Müdür Yardımcısı Nilüfer Süzen’in oğlu Doğukan Süzen, Zabıta Müdürlüğü’nde görevlendirildi. İtfaiye memuru Halis Bağcı da yeğeni Fatih Bağcı’yı İtfaiye Müdürlüğü’ne aldırdı. Edirne’de, iki çocuğunu birden belediyeye sokan da var. Ulaşım Hizmetleri personeli İsmail Şahin’in oğlu Berkecan Şahin ile kızı İlknur Özkan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde işe başladı. Eğitim-Sen Başkanı Nazmi Kırcı’nın kızı İldeniz Kırcı Göçmen de zabıta memuru yapıldı.