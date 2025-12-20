Edirne aile belediyesi

Edirne Belediyesi'nde 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen personel alımı, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Eski yönetim de CHP’li olmasına rağmen seçimden sonra kısa süre içinde onlarca kişi belediyede işe alındı. Edirne Belediyesi Personel A.Ş. ile Ergene Enerji ve Gıda A.Ş. başta olmak üzere kurumun birçok bölümüne alım yapıldı. Liyakatin gözetilmediği bu işe alımlarda akrabalık ve parti üyeliği belirleyici oldu. İşe girenlerin önemli bölümünü CHP Edirne il başkan yardımcıları, CHP’li belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetimlerinde görev alan partililer ile belediye yöneticilerinin yakınları ve akrabaları oluşturdu.