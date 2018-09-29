Gündem Edirnede tropik fırtına uyarısı
EDİRNE

Edirne'de hava durumu nasıl olacak? Fırtına Edirne'de etkili olacak mı?

Edirne'de 'tropik fırtına' uyarısı

Kriz masası oluşturan Edirne Belediyesi, Ege ve Marmara'da yarın için beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları anonslarla uyardı

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Edirne'de vatandaşlar, Orta Akdeniz'de oluşan ve Türkiye'nin batı kıyılarında etkili olması beklenen tropik fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı belediyeden yapılan anonslarla uyarıldı.

Tropik fırtına nedeniyle Edirne Belediyesi'nce kriz masası oluşturuldu. Bu kapsamda beklenen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşlara gün içerisinde, belediye santralinden yapılan anonslarla dikkatli olmaları ve önlemler almaları yönünde uyarılar yapıldı.

Anonslarda, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen tropikal fırtınanın 1 Ekim Pazartesi sabahına kadar kuvvetli yağışla birlikte süreceği belirtilerek, "Vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli olması, fırtınadan etkilenebilecek eşyaları sabitlemesi, açıkta bırakmaması gerekiyor." denildi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin fırtınaya hazırlıklı olduğunu söyledi. Oluşabilecek olumsuz havaya karşı önlemler aldıklarını aktaran Tanrıkulu, Edirne Belediye Kent Ormanı'nın hava muhalefeti nedeniyle tedbir amaçlı kapalı olacağını kaydetti.

AFAD uyardı: Saat saat yapılması gerekenler
GÜNDEM
AFAD uyardı: Saat saat yapılması gerekenler

Adaylara yerel seçim uyarıları

Hayal kurun, sigara içmeyin, hediyeleşin, uykuya vakit ayırın, klasik değil teknolojik olun, kravat takmayın, tokalaşın...
Fırtına değil 'kasırga'

Fırtına değil 'kasırga'

​Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçı forvetleriyle 4-2 kazandı.
'Dostluğumuzu perçinleyecek'

'Dostluğumuzu perçinleyecek'

Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili mesajlar verdi.
Bakanlıktan iddialara yanıt

Bakanlıktan iddialara yanıt

​Alınacak danışmanlığın hiç bir icra fonksiyonu olmayacak.
Dönüşü'efsane' olacak

Dönüşü'efsane' olacak

Sürpriz imzayı atmak için dil öğrenmeye başladı.
Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

EYP patladı: Şehit ve yaralı askerlerimiz var.
Yer kalmadı

Yer kalmadı

Fırtına öncesinde kapalı otoparklarda kuyruk var.
'Türkçe' uyardılar

'Türkçe' uyardılar

Köln polisi resmi hesabından bu mesajı paylaştı.

'Depremle ilgisi yok'

'Depremle ilgisi yok'

​Denizin çekilmesiyle ilgili bir açıklama daha geldi.

Teğet geçecek

Teğet geçecek

​Ege denizindeki fırtınanın yönü ve şiddeti değişti.
'Özür dileyecek'

'Özür dileyecek'

​Ünal Karaman, Olcay Şahan hakkında konuştu.
'Havadan' yakalandılar

'Havadan' yakalandılar

Kırmızı ışıkta geçenler bu yöntemle yakalandı.
'Boşuna mı film izledim'

'Boşuna mı film izledim'

Polisleri karşısında görünce ilk sorusu bu oldu.
AlmanyaKırmızı-Beyaz

AlmanyaKırmızı-Beyaz

​Gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Köln sokaklarını ay yıldızla donattı.
Gençleri tutamayabiliriz

Gençleri tutamayabiliriz

​Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan OSB uyarısı geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.