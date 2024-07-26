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Ege'de yetki alanı ihlaline geçit yok

İki ülke arasındaki normalleşmeyi kışkırtıcı açıklamalarla sabote eden Yunanistan’ın Ege’de deniz yetki alanı ihlali engellendi. Ege’de kablo döşeyen İtalyan bayraklı R/V Ievoli Rellume adlı gemi ancak Türkiye izin verince faaliyetine devam edebildi. Geminin çalışmaları Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemiler tarafından yakında takip ediliyor.

Canberk Doğan
04:00 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 00:48 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Ege’nin güneyinde Türk deniz yetki alanına girmeye çalışan bir İtalyan gemisiyle ilgili gerginlik yaşanmasına ilişkin bilgi verdi. Kaynaklar, geminin Türkiye’nin deniz yetki alanlarına giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiğinin bildirildiğini aktardı.

GEMİLERİMİZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

“22 Temmuz’da söz konusu gemi deniz yetki alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir” diyen kaynaklar, “Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır. Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir” dedi.

ABD'YE YARDIMI SONLANDIR TEPKİSİ

ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye hava savunma sistemi vermesi konusunda ise kaynaklar, “Müttefikimiz ABD'den beklentimiz, daha önce DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle iş birliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir” tepkisini gösterdi.

RUSYA İLE DEVRİYE BAŞLAYACAK MI?

Suriye kuzeyinde İdlib’deki M4 Kara Yolu’nda Rusya ile ortak devriyelerin başlayıp başlamayacağıyla ilgili olarak ise kaynaklar, “M4 Kara Yolu‘nun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz. Bu konuda muhataplar ile görüşmeler sürmektedir. Türkiye, bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir” dedi.

Baldıza sert tepki

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin baldızı Shanaz İbrahim Ahmed’in “TSK’nın operasyonları sivil halka zarar veriyor” şeklindeki sözleriyle ilgili Bakanlık kaynakları, “TSK’ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak’ın genelini yansıtmadığı açıktır. Kaldı ki Irak tarafı da PKK’yı yasaklı örgüt olarak ilan etmiştir” dedi.

Katar’da TSK mevcudu artıyor

Katar’daki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası’nda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudu artıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar’da ‘Kara Unsur Komutanlığı’nın ardından ‘Hava Unsur Komutanlığı’ ile ‘Deniz Unsur Komutanlığı’nı da aktif hale getiriyor. Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait 2 adet TUZLA Sınıfı Karakol Botu (TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI), 26 Temmuz’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndan Katar’a törenle uğurlanacak. Akabinde ise Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağı, 30 Temmuz’de Katar’a intikal edecek.


Çatalca'da kimliği belirsiz insansız deniz aracı sahile vurdu

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi. Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.


#MSB
#Ege Denizi
#Yunanistan
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