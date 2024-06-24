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Eğirdir Gölü'nde panik: Aynı noktada dördüncü kez el bombaları bulundu

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü kenarında aynı noktada dördüncü kez el bombaları bulundu. Polis bölgeyi şeritle çevirerek giriş çıkışa kapattı. El bombalarının bölgeden alınması için İstanbul'dan gelecek özel ekibin beklendiği öğrenildi.

11:25 - 24/06/2024 Pazartesi
DHA
Eğirdir Gölü
Eğirdir Gölü

Eğirdir Gölü kenarında aynı noktada dördüncü kez el bombaları bulundu. El bombalarının kaldırılması için özel ekip beklenirken, polis bölgeyi şeritle çevirerek giriş çıkışa kapattı.

Eğirdir Gölü'nün Babasultan mevkiine karavanıyla tatile gelen Hilmi Gürler, kıyıya yakın noktada su içerisinde el bombaları olduğunu fark etti. Gürler'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri el bombalarının bulunduğu alanı şeritle kapattı. Bölgeye giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri nöbete başladı. El bombalarının bölgeden alınması için İstanbul'dan gelecek özel ekibin beklendiği öğrenildi.

Diğer yandan aynı noktada daha önce de üç kez el bombaları bulunmuş ve özel ekip tarafından bölgeden tahliye edilmişti.

El bombalarını bulan Hilmi Gürler
, "Konya'dan Eğirdir'de tatil için geldim. Göle girmiştim. Yürürken ilk olarak birini gördüm, 3-5 derken, 6-7 tane oldu. Etrafımda toplu bir yerde duruyor el bombaları. Devamlı girip çıktığımız yer burası, 3-4 gündür buradayız. Daha önce de bulunmuş öyle duyduk. Tehlikeli olur böyle şeyler Allah esirgesin, bir yerde bir şey bulunduğu zaman bunun devamlı araştırılması lazım. Daha sonra kayaların içinden bir el bombası daha buldular. Genel araştırma yapılması lazım"
dedi.


#Eğirdir Gölü
#Isparta
#El bombası
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