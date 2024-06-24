Eğirdir Gölü'nde panik: Aynı noktada dördüncü kez el bombaları bulundu

, "Konya'dan Eğirdir'de tatil için geldim. Göle girmiştim. Yürürken ilk olarak birini gördüm, 3-5 derken, 6-7 tane oldu. Etrafımda toplu bir yerde duruyor el bombaları. Devamlı girip çıktığımız yer burası, 3-4 gündür buradayız. Daha önce de bulunmuş öyle duyduk. Tehlikeli olur böyle şeyler Allah esirgesin, bir yerde bir şey bulunduğu zaman bunun devamlı araştırılması lazım. Daha sonra kayaların içinden bir el bombası daha buldular. Genel araştırma yapılması lazım"