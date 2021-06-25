Gündem Eğirdir Gölündeki kuraklığa ses olabilmek için yamaç paraşütü yaparken klarnet çaldı
İSPARTA

Eğirdir Gölü’ndeki kuraklığa ses olabilmek için yamaç paraşütü yaparken klarnet çaldı

Isparta’da yaşayan Hulusi Ünseren (25) Eğirdir Gölü’nde yaşanan su kaybına dikkat çekmek amacıyla farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Boş zamanlarında müzikle uğraşan Ünseren, gölün sesi olabilmek için yamaç paraşütü yaptığı esnada klarnet çaldı.

Haber Merkezi İHA
Eğirdir Gölü’ndeki kuraklığa ses olabilmek için yamaç paraşütü yaparken klarnet çaldı
Klarnet çalan Hulusi Ünseren

Eğirdir Gölü’nde son yıllarda yaşanan kuraklık ve kirlilik nedeniyle su seviyesinde ciddi azalmalar yaşanıyor. Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü öğrencisi Hulusi Ünseren, gölde yaşanan su kaybına dikkat çekmek amacıyla farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Boş zamanlarında müzikle ilgilenen Ünseren, gölün su kaybına farklı bir ses olabilmek için ilk kez yamaç paraşütü yaparak, 650 metre yükseklikte klarnet çaldı.

“Su çekilmesine ses olmak istedim”

Ünseren, son zamanlarda artan kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle Eğirdir Gölü’nde ciddi çekilmeler meydana geldiğini belirterek, “Ben de buna ses olabilmek için Eğirdir Karatepe’den paraşütle atlayış gerçekleştirip, Eğirdir gölü üzerinde klarnet çaldım” dedi.

“Heyecandan bir süre klarneti çalamadım”

İlk kez yamaç paraşütü üzerinde klarnet çaldığını belirten Hulusi Ünseren, “Havaya ilk kalktığımızda heyecandan bir süre klarnet çalamadım, daha sonra sakinleşince klarnet çalmaya başladım” dedi.

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“Suyun bilinçli tüketilmesi gerekir”

Göldeki çekilme nedeniyle yetkililere ve vatandaşlara seslenen Ünseren, “Isparta’nın incisi Eğirdir Gölü’müzün çekilmemesi ve suyun bilinçli tüketilmesi için gerek siyasilere gerekse halkımıza çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.

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