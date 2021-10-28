Eğitimciler sorunları konuştu

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 8 No’lu Şube Divan Kurulu ve Eğitim Semineri gerçekleşti. 36 kişinin katıldığı toplantıda Şube Başkanı Doç. Dr. Yusuf Zeren açılışı yaptı. Kurumsal kültür ve sendikal meselelere yaklaşım yöntemlerini anlatan Zeren, başarının sabır ve sebatla yılmadan çalışılarak elde edilebileceğinin altını çizdi.
PERSONELLERİN TALEBİ
Toplantı Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı’nın açıklamaları ile devam etti. Çakırcı toplantı gündeminde bulunan 6. dönem toplu sözleşme kazanımları, geçmişten şimdiye Memur-Sen’in çalışmaları ile elde edilen ve ilerleyen süreçlerde elde edilmesi amaçlanan kamu personeli hakları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
YARDIMLAR ANLATILDI
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Ali şubenin salgın döneminde İzmir ve Elazığ depremlerinde yaptığı yardımların yanı sıra Suriyeli ve Afgan göçmenlere yapılan yardımlar ve Kızılay’a kan bağışı yardımı ile ilgili bilgi verdi. Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mazhar Lacivert şubenin düzenlediği eğitim toplantıları ve etkinlikler üzerinde açıklamalarda bulundu. Mevzuat ve Toplu Sözleşme Uzmanı Mustafa Demir mevzuatla ilgili bilgilendirme yaptı. Divan Kurulunun ardından İletişim Uzmanı Selehattin Duman ve Şube Başkan Yardımcısı Adem Altınışık’ın verdiği eğitimler verdi.