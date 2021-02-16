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İSPARTA

Eğitme kar tatili: Isparta, Yozgat, Çorum, Konya, Kırşehir ve Kıkırkkale'de eğitime kar nedeniyle ara verildi

Altı ilde eğitime kar tatili

Ülke genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden Isparta, Yozgat, Çorum, Konya, Kırşehir ve Kıkırkkale'de eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı da belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Isparta’da dün öğleden sonra başlayan, il merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışının ardından 16 Şubat Salı günü il genelinde okullar tatil edildi.

Vali Ömer Seymenoğlu, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta il genelinde (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü de 1 gün idari izinli sayılacaktır” açıklaması yaptı.

Yozgat’ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır” denildi.

  • Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kırşehir’de, akşam saatlerinde başlayan kar yapışının ardından eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze öğretim yapan Kırşehir genelindeki tüm okullarda (Destekleme kursları dahil) eğitime bir gün ara verilmiştir"denildi.

  • Kar yağışının ara ara tipi şekline dönüştüğü şehir’de mevsimsel kar yağışının Çarşamba gününe dek sürmesi bekleniyor.

KONYA'NIN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyitl Ali Büyük, twitter hesabından yaptığı duyuruda Çeltik, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Yunak ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 16. Şubat Salı günü yüz yüze eğitime ara verildiği ve uzaktan eğitimle devam edeceğini belirtti.

Çorum’da yoğun kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Dodurga, Osmancık, İskilip, Boğazkale, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu, Mecitözü ve Laçin ilçelerimizin yüzyüze eğitime başlayan okullarında iki gün (16-17 Şubat 2021), Uğurludağ ilçemizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında bir gün (16 Şubat 2021) süre ile, il merkezimizde ise 15 Şubatta açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarımızın taşıma servisleri ile gelen öğrencileri için 16 ve 17 Şubat tarihlerinde iki gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Belirlenen sürelerde eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Kıkırkkale'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Kırıkkale'de gün içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı ile kent genelinde mevcut açık olan okullar ile anaokulu ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Ara verilen eğitim 16 Şubat 2021 Salı günü uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek.

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