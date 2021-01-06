Ele geçirilen uyuşturucular ‘Çatur çutur devam’ sözüyle sergilendi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri, Doğu illerinden kentte uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine iki aracı takibe aldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortaklaşa operasyonda araçlar, Trabzon il sınırları içinde durduruldu.

Araçlarda narkotik köpeği ‘Atlas’ ile yapılan aramada; 2 parça halinde toplam bin 960 ecstasy hap, 14 captagon hap ve 2 parça halinde toplam 978 gram skunk ele geçirildi. Ekipler, şüpheli T.K. ve E.A.’yı gözaltına aldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele için yaptığı paylaşımda kullandığı ‘çatur çutur devam 2021’ sözüyle sergiledi.

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2020’de UYUŞTURUCU ile mücadele

çatır çutur devam etti!



229.156 kişi gözaltı

23.693 kişi tutuklandı

23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi

Ölümler ise

2017’de 941 iken 175’e düştü

“Bataklık” dahil 158.674 operasyon yapıldı



Çatır çutur devam pic.twitter.com/ZuFdnObkzZ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021

GÜNDEM Van polisi ele geçirdiği uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi