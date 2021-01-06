Gündem Ele geçirilen uyuşturucular Çatur çutur devam sözüyle sergilendi
TRABZON

Ele geçirilen uyuşturucular ‘Çatur çutur devam’ sözüyle sergilendi

Trabzon'da emniyet güçlerinin operasyonuyla ele geçirilen uyuşturucular, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında kullandığı ‘çatur çutur devam’ sözüyle sergilendi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen uyuşturucu haplarla 'çatır çutur devam' yazıldı.
Ele geçirilen uyuşturucu haplarla 'çatır çutur devam' yazıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri, Doğu illerinden kentte uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine iki aracı takibe aldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortaklaşa operasyonda araçlar, Trabzon il sınırları içinde durduruldu.

Araçlarda narkotik köpeği ‘Atlas’ ile yapılan aramada; 2 parça halinde toplam bin 960 ecstasy hap, 14 captagon hap ve 2 parça halinde toplam 978 gram skunk ele geçirildi. Ekipler, şüpheli T.K. ve E.A.’yı gözaltına aldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele için yaptığı paylaşımda kullandığı ‘çatur çutur devam 2021’ sözüyle sergiledi.

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