Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden Bakan Soylu'ya destek: 'OH OHH' Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden Bakan Soylu'ya destek: 'OH OHH' Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polisi, yakalanan şüpheliyle birlikte ele geçirilen uyuşturucuyla, 'OH OHH' yazarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'deki konuşmasına destek verdi.

Haber Merkezi 26 Aralık 2020, 15:52 Son Güncelleme: 26 Aralık 2020, 15:57 DHA