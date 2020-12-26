Gündem Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden Bakan Soyluya destek OH OHH
BURSA

Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden Bakan Soylu'ya destek: 'OH OHH'

Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden Bakan Soylu'ya destek: 'OH OHH'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polisi, yakalanan şüpheliyle birlikte ele geçirilen uyuşturucuyla, 'OH OHH' yazarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'deki konuşmasına destek verdi.

Haber Merkezi DHA
İnegöl narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini yakaladı Bakan Süleyman Soylu'ya da destek verdi.
İnegöl narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini yakaladı Bakan Süleyman Soylu'ya da destek verdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.T.Y isimli şüpheliyi, takip sonunda Nuri Doğrul Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 25.92 gram bonzai ve 24 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanma anı kameralara yansırken, polis ekipleri, uyuşturucu maddeler ile 'OH OHH' yazarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'deki konuşmasına destek verdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgusunu ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor

Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
OYNAT 00:49
Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP saflarına dönerek kayyum atanan belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldıklarını belirten Soylu, ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' ifadelerini kullandı.


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