Uyuşturucu tacirine suçüstü yapan ekiplerden Bakan Soylu'ya destek: 'OH OHH'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 reformlar yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. En büyük siyasetin millete eser kazandırmak ve hizmet etmek olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak kabul ettirdiğimize inanıyorum. Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. Önümüzde kat etmemiz gereken çok mesafe vardır. Proje ve icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır" dedi.