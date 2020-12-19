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Gündem Van polisi ele geçirdiği uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soyluya destek verdi
VAN

Van polisi ele geçirdiği uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 30 kilo 750 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

Haber Merkezi AA
Van polisi ele uyuşturucu paketleriyle &quot;ohh ohh&quot; yazarak Bakan Soylu'nun TBMM'de yaptığı konuşmaya destek verdi.
Van polisi ele uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'nun TBMM'de yaptığı konuşmaya destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince park halindeki otomobilde yapılan aramada 60 paket halinde 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

  • Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
OYNAT 00:49
Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP saflarına dönerek kayyum atanan belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldıklarını belirten Soylu, ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor" demişti

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı. Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor

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