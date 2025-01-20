Elektrikli skuterlere yüzde 30 yerli üretim şartı

"Elektrikli skuterlerin yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren elektrikli skuterler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren elektrikli skuterlerin hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek. Elektrikli skuter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleriyle ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak."