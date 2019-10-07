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POLİTİKA

Eller tetikte

Mehmetçik ve yeni kurulan Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusuna operasyon için emir beklerken birlikler yeni tank ve zırhlı araçlarla takviye edildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaşan 20 araçlık konvoy sınır hattına doğru hareket etti. Washington’da ABD’lilerle görüşen HDP’li Hişyar Özsoy, “Türkiye ABD’li askerlerin bulunduğu koordinatları istemiş” iddiasında bulundu.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Fırat'ın doğusuna sevk edilen zırhlı araçlar
Fırat'ın doğusuna sevk edilen zırhlı araçlar

HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, ABD Kongresi Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu ile Uluslararası Parlamentolar Birliği’nin (IPU) ortak davetiyle Washington’a gitti. ABD’li yetkililerle 18-24 Eylül tarihleri arasında temaslarda bulunan Özsoy, aldığı bilgileri ise PKK’ya yakın medya kuruluşlarından Yeni Özgür Politika ile paylaştı. “Türkiye ABD’den askerlerin bulunduğu noktaları istemiş. Türkiye bunu zorlamaya çalışıyor. Türkiye saldırabilir” diyen HDP’li Özsoy, operasyonda hedef olmamaları için Türkiye’nin, ABD askerlerinin koordinatlarını istediğini iddia etti.

Hişyar Özsoy

‘ÇEKİLDİK’ YALANI

  • İlham Ahmed
  • Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri bölgeden silmek için Türk Silahlı Kuvvetleri de tüm hazırlıklarını tamamladı. Operasyon sinyallerinin verilmesinin ardından YPG’li teröristler, Türkiye’nin düzenleyeceği operasyonu durdurabilmek için yine “DEAŞ canlanır” yalanını ortaya attı. Terör örgütü PYD’nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, operasyon öncesi ABD bayrağı önünde Kürdistan24’e röportaj vererek sınırdan 5 km geri çekildiklerini, ağır silahların da 20 km uzağa taşındığını iddia etti. Terörist Ahmed, Türkiye sınırındaki hendekleri kapattıklarını söylese de gerçek ise hiç öyle değil.

Zarif: PKK ABD’nin piyade alayı

Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda olası askeri operasyonuna ilişkin, “Türkiye’nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır” dedi. ABD’nin Suriye Kürtlerinden oluşan bir grubu emelleri için kullanmak istediğini belirten Zarif, “ABD, onlardan bir piyade alayı oluşturmayı hedefliyor. Bu, küçük bir gruptur ve kesinlikle Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz de bu yaklaşıma muhaliftir. Irak Bölgesel Yönetimi’nin yetkilileri de bu siyaseti tasvip etmiyor” diye konuştu.

Sınıra sevkiyat

  • Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay’a ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Eller tetikte

  • Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda ÖSO çatısı altında TSK’ya destek veren Hamza Tümeni, Arap, Türkmen ve Kürt 6 bin 500 kişiden oluşuyor.
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah grupları, olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Afrin’deki askeri eğitim kapsamında yapılan tatbikata 2 bin ÖSO mensubu katıldı. Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, eğitimin Fırat’ın doğusuna yapılacak olası operasyon kapsamında olduğunu vurgulayarak, “Operasyona hazırız. Orası da terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenerek barış ortamında bir bölge oluşturulacak” diye konuştu. Askerlere, makineli silah kullanımı, yakın dövüş ve sokak çatışmaları eğitimi, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi.

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