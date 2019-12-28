Emin Üstün Hakk'a yürüdü

Faizsiz ev sisteminin Türkiye'deki kurucusu olan ve Eminevim projesiyle öne çıkan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Emin Üstün, 68 yaşında hayatını kaybetti. Emin Grup'tan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli iş insanlarından Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, dün kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti. Üstün'ün cenazesi bugün, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

FAİZSİZ EV SİSTEMİ KURUCULUĞUYLA BİLİNİYOR

Girişimci ve yatırımcı iş adamı Üstün, 1951 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde doğdu. 1969-1974'te bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatı devam ettiği sırada 1973 yılında lif ve pres imalatı yapan LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 1987 yılında ise inşaat ve arsa işleri alanında faaliyetlerini günümüze kadar sürdüren GENTAŞ'ın kuruculuğunu yaptı. 1991 yılında şu an faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve "elbirliği" sistemine dayalı faizsiz bir sistem ile otomobil sahibi yapan Eminotomotiv'i, 2005 yılında ise otomobildeki "Elbirliği Sistemi"ni konut sektörüne uyarlayarak, insanların faizsiz ev almasını sağlayan Eminevim'i kurdu.

150 BİN KİŞİYİ EV SAHİBİ YAPTI