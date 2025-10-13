Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Forumu' paylaşımı : Türkiye'nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak

12:0413/10/2025, Pazartesi
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Forumu' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 17-19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşımında, "'İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye'nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevre ve Sıfır Atık konusunda dünyanın en kapsamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı'nın ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğinde 17-19 Ekim'de düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nun, 104 ülkeden temsilcileri bir araya getirerek sürdürülebilir bir gelecek için ortak çözümler arayacağını aktaran Erdoğan, "'İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye'nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak. Döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim krizi ile mücadele için yol haritasının belirleneceği küresel bir platform olacak. Fikirlerin ve umutların aynı masada birleşeceği forumun çıktılarının, 2026 BM Sıfır Atık Raporu'na temel oluşturacak olması ise bu buluşmayı hem anlamlı hem de tarihi kılıyor. İstanbul'dan yükselen bu güçlü vizyonun, dünyayı daha yaşanabilir kılacak güçlü bir dönüşüme vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



