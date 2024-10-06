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Emine Erdoğan'la tokalaştığı için muhaliflerce linç edilen Azra Akın tepkisini dile getirdi: Her zaman destekleyeceğim!

Emine Erdoğan'la tokalaştığı için muhaliflerce linç edilen Azra Akın tepkisini dile getirdi: Her zaman destekleyeceğim!

Lokman Özdemir
14:176/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Emine Erdoğan - Azra Akın
Emine Erdoğan - Azra Akın

'Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tokalaştığı için hem meslektaşları hem de muhalifler tarafından linç edilen Azra Akın, sosyal medyadan yayınladığı yazı ile saldırılara tepkisini dile getirdi. Akın "Bugün üzülerek görmekteyim ki ülkenin kutuplaşmasından en çok yakınan kesimler, aynı konuda bayrağı en önde taşımakta, konuları derinine düşünme ve değerlendirme fırsatını ellerinin tersiyle itmektedirler" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun
"Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"
gerçekleştirildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kalkan Yılmaz ve ebe Rahime Kesik katılım sağladı.



Azra Akın da katıldı


Emine Erdoğan'ın da iştirak ettiği
"Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"
na eski Türkiye ve Dünya Güzeli
Azra Akın
da katıldı ve burada konuşma yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği bu etkinlikte, koşullar uygun olduğu sürece en sağlıklı doğum yönteminin normal doğum olduğu vurgulandı.


Akın, kısa bir konuşma yaparak, normal doğumun önemi üzerinde durdu. Ancak, bu etkinliğin ardından sosyal medyada bazı meslektaşları ve muhalif cenah tarafından eleştirildi.



Eleştirilere tepki gösterdi


Bu tepkilere yanıt olarak Akın, kendisinin siyasi bir figür olmadığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Akın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, davet için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.



"Ülkenin kutuplaşmasından en çok yakınan kesimler..."


Akın paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Bugün üzülerek görmekteyim ki ülkenin kutuplaşmasından en çok yakınan kesimler, aynı konuda bayrağı en önde taşımakta, konuları derinine düşünme ve değerlendirme fırsatını ellerinin tersiyle itmektedirler.


Tamamen kadını ilgilendiren ve kadın vücudunun mucizelerinden biri olan kutsal doğum işlevinde, öncelikle ve elbette kimin nasıl ve ne şekilde doğuracağı kadının kararı olmalıdır.


Ancak bu kararı alırken de bebek ve anne sağlığını ikinci plana atan yanlış öğreti ve korkuların esiri olmamalılardır. Yanlış anlaşılmamak adına, tıbbi olarak gerekli durumlarda sezaryen iyi ki var. Bebeğimizi ve bizi kurtarıyor.


Aynı zamanda, bugün ülkemizde ne yazık ki oranı tüm gelişmiş ülkelerin yaklaşık iki katına çıkmış sezaryen doğum hakkında, ülkem yetkililerinin ters giden bazı uygulamalara karşı tedbir alması, toplumu bu konuda uyarması ve bilinçlendirmesi gibi önemli çalışmaları her zaman destekleyeceğimi belirtmek isterim.



Emine Erdoğan'dan 'normal doğum' paylaşımı


Öte yandan Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 'Doğal Olan Normal Doğum' temasıyla gerçekleştirilen 'Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.



Erdoğan paylaşımında
"Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır. Kendisinden önce bu yollardan başarıyla geçen tüm kadınların gerçek hikayelerinin, yeni anne adayları için en güçlü ilham ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum"
ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan'dan anne adaylarına "normal doğum" çağrısı: Dünyanın en kadim tecrübesi tıbbi bir operasyona indirgeniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla gerçekleştirilen Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan sezaryen ameliyatın, "büyük bedelleri olan cerrahi bir operasyon" yerine, "pratik, hızlı ve ağrısız bir doğum seçeneği" olarak tanıtıldığına ve Türkiye'deki sezaryen oranlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği makul sınırları aştığına dikkati çekerek, "Bütün anne adaylarımızı fıtratlarındaki bu mucizeyi, başka tecrübe ile edinilmeyecek bu eşsiz bilgeliği kucaklamaya davet ediyorum." dedi. Emine Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Şunun altını çizmeliyim ki tıbbi gerekçelerle, doğru zamanda yapıldığında sezaryenin hayat kurtarıcı özelliği çok önemlidir. Ancak maalesef, Dünya Sağlık Örgütünce açıklanan yüzde 15'lik makul sezaryen sınırının, ülkemizde ciddi manada aşıldığını görüyoruz. Bugün Türkiye'de dünyaya gelen iki çocuktan birisi sezaryenle doğuyor.



#Azra Akın
#emine erdoğan
#doğum

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