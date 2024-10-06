Emine Erdoğan'la tokalaştığı için muhaliflerce linç edilen Azra Akın tepkisini dile getirdi: Her zaman destekleyeceğim!

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.





Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kalkan Yılmaz ve ebe Rahime Kesik katılım sağladı.









Azra Akın da katıldı





Emine Erdoğan'ın da iştirak ettiği "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" na eski Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın da katıldı ve burada konuşma yaptı.





Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği bu etkinlikte, koşullar uygun olduğu sürece en sağlıklı doğum yönteminin normal doğum olduğu vurgulandı.





Akın, kısa bir konuşma yaparak, normal doğumun önemi üzerinde durdu. Ancak, bu etkinliğin ardından sosyal medyada bazı meslektaşları ve muhalif cenah tarafından eleştirildi.









Eleştirilere tepki gösterdi





Bu tepkilere yanıt olarak Akın, kendisinin siyasi bir figür olmadığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Akın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, davet için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.









"Ülkenin kutuplaşmasından en çok yakınan kesimler..."





Akın paylaşımında şu ifadelere yer verdi;





Bugün üzülerek görmekteyim ki ülkenin kutuplaşmasından en çok yakınan kesimler, aynı konuda bayrağı en önde taşımakta, konuları derinine düşünme ve değerlendirme fırsatını ellerinin tersiyle itmektedirler.





Tamamen kadını ilgilendiren ve kadın vücudunun mucizelerinden biri olan kutsal doğum işlevinde, öncelikle ve elbette kimin nasıl ve ne şekilde doğuracağı kadının kararı olmalıdır.





Ancak bu kararı alırken de bebek ve anne sağlığını ikinci plana atan yanlış öğreti ve korkuların esiri olmamalılardır. Yanlış anlaşılmamak adına, tıbbi olarak gerekli durumlarda sezaryen iyi ki var. Bebeğimizi ve bizi kurtarıyor.





Aynı zamanda, bugün ülkemizde ne yazık ki oranı tüm gelişmiş ülkelerin yaklaşık iki katına çıkmış sezaryen doğum hakkında, ülkem yetkililerinin ters giden bazı uygulamalara karşı tedbir alması, toplumu bu konuda uyarması ve bilinçlendirmesi gibi önemli çalışmaları her zaman destekleyeceğimi belirtmek isterim.









Emine Erdoğan'dan 'normal doğum' paylaşımı





Öte yandan Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 'Doğal Olan Normal Doğum' temasıyla gerçekleştirilen 'Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.





Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır.



Kendisinden önce bu yollardan başarıyla geçen tüm kadınların gerçek hikayelerinin, yeni anne adayları için en güçlü ilham ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum.



📍 Normal… pic.twitter.com/sdo6TAsMZK — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 4, 2024





Erdoğan paylaşımında "Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır. Kendisinden önce bu yollardan başarıyla geçen tüm kadınların gerçek hikayelerinin, yeni anne adayları için en güçlü ilham ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



















