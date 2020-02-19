Gündem Emir astsubayları ankesörden çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Emir astsubayları ankesörden çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tamamı Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne mensup astsubay rütbesinde 101’i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Ahmet Coral
Ahmet Coral

İzmir merkezli toplam 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin 31’inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126’sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101’inin halen aktif çalıştığı öğrenildi. Uluslararası casusluk şebekesi olan FETÖ’nün üst düzey generallerin emir astsubaylığı pozisyonlarına özel önem verdiği ortaya çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilen Deniz Astsubay İ.E’nin 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan ve halen Gölcük Donanma Komutanı olan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun emir astsubaylığını yaptığı belirlendi. Gözaltı listesinde bulunan bir diğer ismin ise aktif görevdeki Hava Astsubay C.Ç. olduğu, bu kişinin de 2017 yılında emekli olan Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya’nın emir astsubaylığını yaptığı ortaya çıkarıldı. Gözaltı listesindeki Hava Astsubay E.M., 2014-2016 yılları arasında 15 Temmuz darbe girişimine katılan Hava Tümgeneral Ahmet Cural’ın emir astsubaylığını yaptı. Muvazzaf astsubay G.İ., 2015 yılında emekli olup sonradan rütbesinin alınmasına karar verilen Hava Tuğgeneral Uğur Buldu’nun emir astsubayıydı. Hava Astsubay S.B., 2006 yılında halen emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret Erbilgin’in, 2008-2009 yılları arasında ise emekli Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok’un emir astsubaylığını yaptı.

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