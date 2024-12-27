Emniyetin verilerini ele geçirmişler

Soruşturma sonucunda Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce dava açıldı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, infiale sebep olan dijital veri sızıntısının tamda gizli tanık soruşturmasının sürdüğü süreçte yaşandığı öğrenildi. Dava yönelik 11 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sürecinde emniyetçilerin telefonlarının ve dijital verilerinin kopyası alındı. Veriler, gizli tanık Sertçelik’in babası ve aynı zamanda ana davanın sanığı da olan Erdoğan Sertçelik’in avukatına verildi. Veriler, dava sürecinde hukuki bir zaaftan yararlanan avukatlarca önce Bora Kaplan’ın avukatlarına daha sonrada kendisine ulaştırıldı.