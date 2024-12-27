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Emniyetin verilerini ele geçirmişler

Emniyetin verilerini ele geçirmişler

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ayhan Bora Kaplan.
Ayhan Bora Kaplan.

Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik davanın baş sanıklardan Serdar Sertçelik’in gizli tanık yapılmak istenmesi sürecine ilişkin yol ve yöntemlerinin şaibeli bulunması sebebiyle ilgili emniyet müdürleri ve personeli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce dava açıldı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, infiale sebep olan dijital veri sızıntısının tamda gizli tanık soruşturmasının sürdüğü süreçte yaşandığı öğrenildi. Dava yönelik 11 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sürecinde emniyetçilerin telefonlarının ve dijital verilerinin kopyası alındı. Veriler, gizli tanık Sertçelik’in babası ve aynı zamanda ana davanın sanığı da olan Erdoğan Sertçelik’in avukatına verildi. Veriler, dava sürecinde hukuki bir zaaftan yararlanan avukatlarca önce Bora Kaplan’ın avukatlarına daha sonrada kendisine ulaştırıldı.




#Dava
#Ayhan Bora Kaplan
#Ankara
#Serdar Sertçelik

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