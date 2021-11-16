En büyük gençlik festivali

Türkiye’nin dört bir yanında gençlere yönelik faaliyetlere ağırlık veren AK Parti, Başkent Millet Bahçesi’nde binlerce genci buluşturacak festival düzenliyor.
Türkiye’de düzenlenen festivallerin en büyüğü olarak nitelendirilen festivalde, konserden söyleşilere, tiyatrodan sinemaya ve spordan sanal gerçekliğe kadar birçok alanda 75 ayrı etkinlik planlanıyor. 21 Kasım’a kadar sürecek festivalin ilk gün etkinlikleri bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açılış konuşmasıyla başlayacak.
Öte yandan Anadolu’nun ‘Derviş’i Yunus Emre, vefatının 700. yılında dramatik sahne gösterimiyle anılacak. “Derviş”, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde izleyicilerin beğenisine sunulacak. Eserin dünya prömiyerine, Erdoğan da katılacak.