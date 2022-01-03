​En hassas görev

Milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU) terörle mücadele büyük bir devrime imza attı.

Birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği milli sistemlerimizle, terörle mücadelede riskler en aza indirildi. Operasyon maliyetleri düşerken, askeri kayıplar da minimuma indirildi. Peki, binlerce metre yükseklikten teröristlerin tespit edip etkisiz hale getiren süreç nasıl işliyor?

Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre teröristleri “Vur!” emri 6 aşamalı bir kontrolden sonra veriliyor.

SİHA’ların operasyonlarında 500’ün üzerinde sığınak yerle bir edildi. Bu sayılara Türk Silahlı Kuvvetleri’nin diğer unsurları ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği SİHA operasyonları da eklenince sistemlerin önemi ortaya çıkıyor.

ÇOK MERKEZDE İNCELEME

PKK’lı teröristleri tespit iki şekilde oluyor. Ya İHA’lar yakalıyor ya da önce sahadaki istihbarat kaynakları konum bildiriyor ardından da İHA’ların takibi başlıyor. İlk etapta İHA’ların tespit ettiği PKK’lı gruplar takibe alınıyor. 24 saat boyunca hassas takibe alınan terörist grubun anlık görüntüleri merkezlere aktarılıyor.

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OYNAT 00:20 MSB: 1 PKK’lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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İkinci kısımda ise sahadaki istihbarat kaynakları bölge ve konum bildirerek terörist faaliyetlerin takibini istiyor. Ardından en yakın İHA/SİHA merkezinden havalanan araçlar sıkı takibi başlatıyor. Operasyon nasıl başlarsa başlasın her iki durumda da İHA aldığı görüntüleri birden fazla merkeze aktarıyor. Ardından analiz ve çözümleme işlemleri başlıyor.

SİLAHA KAD AR BAKILIYOR

Merkeze aktarılan görüntülerde terörist grubun kaç kişi olduğu, hareketleri, elindeki silahları, kıyafetleri ve istikameti en ince detayına kadar analiz ediliyor.

Tecrübeli ekipler de, görüntüdeki şahısların hareket tarzlarının teröristlerle uyuşup uyuşmadığını inceliyor. Eğer görüntü alınan bir grupsa içerinde sivil olup olmadığı yüksek çözünürlükteki görüntülerle mercek altına alınıyor. Güvenlik güçlerinin birinci önceliği sivil kayıplarının olmaması. Bugüne kadar düzenlenen harekatlarda sıfır sivil kayıp verildi.

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SİHA kontrol merkezi

72 SAATİ AŞAN TAKİP

Görüntü merkezindeki ekipler, teröristin elinde silah olduğu halde yanlışa mahal vermemek için takibi saatlerce sürdürüyor. Bazı takiplerin 72 saati bile aştığı oluyor. Analiz ve incelemelerde görüntü alınan kişi ya da grupların terörist olduğu kesinleşse bile hemen operasyon gerçekleşmiyor.

Operasyon öncesi bölgedeki tüm köy ve mezraları çok iyi bilen istihbarat görevlilerinin bilgisine başvuruluyor. Onların istihbari bilgileri ile İHA/SİHA merkezindeki bilgiler örtüşüyorsa operasyon süreci başlıyor.

YÜZDE 100 KESİNSE “VUR”

Sahadaki bilgilerle birlikte yüzde yüz kesin bilgiye ulaşan ilgili komutanın emri ile SİHA operatörleri devreye giriyor. Hedef terörist sivil yerleşim alanından uzak bölgede SİHA atışıyla vurularak imha ediliyor.

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Tek bir sivilin bile burnu kanamadı

Görüntü alınan takip altına alınan her unsura operasyon düzenlenmiyor. Bazen günlerce süren takiplere rağmen kesin teyit alınamadığı için operasyondan vazgeçiliyor. Güvenlik kaynakları bugüne kadar düzenlenen onlarca başarılı operasyona rağmen tek bir sivilin bile burnunun kanamamasını her bir operasyon için Ankara dahil birden çok merkezde yürütülen hassas çalışmalara bağlıyor.

Bin 550 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluk alanlarında yer alan bölgede İHA, SİHA ve İKU’larla bin 550 terörist öldürüldü. Sadece geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 150’den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 40’ı silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile vuruldu. Bugüne kadar SİHA’larla vurulan PKK’lı sayısı ise 250. SİHA’larla örgütün saklandığı anlarla bir bir imha edildi.