Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni’nde yaptığı konuşmada, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi’nde sona yaklaşıldığını söyledi.

Erdoğan, “Havalimanımızı şehrimize kazandırırken elbette ulaşım boyutunu da ihmal etmedik. Toplam uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul’daki diğer tüm toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir” dedi. “İstanbul’un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir” diyen Erdoğan, “Tamamlandığında saatte 120 kilometreyle ülkemizin en hızlı metro araçları burada faaliyet gösterecek. Böylece ülkemizin ilk hızlı metrosu unvanını da kazanacak bu hatla Havalimanı-Gayrettepe arasındaki ulaşım, 35 dakikada sağlanacak” diye konuştu.

TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK

Erdoğan, her zaman verdikleri sözlerin arkasında durduklarını aktararak, “İstanbul’da da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken, bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz” dedi. Konuşmasında Kanal İstanbul Projesi’ne de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’da bir Kanal İstanbul tartışması yaşanıyor. Aslında bizim açımızdan ortada tartışılacak bir şey yok. Kalkmışlar hala Montrö diyorlar.”

SURİYE’DE İLERLEYECEĞİZ

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin Libya’da ne işi varla Akdeniz’de ne işi var diye sormak aynı şeydir. Yarın Almanya’ya gidiyorum. Bay Kemal bunu da görmezsin. Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu sağlayana kadar Suriye’de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecek. Sen katil Esed’le her türlü flörtü yapmaya devam et. Yavruların İdlib’deki halini görmüyor musun Bay Kemal. Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Bunlarda vicdan yok vicdan. Türkiye Akdeniz’deki hakları teslim edilene kadar Libya’da olmayı sürdürecektir.”

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Galataport brifingi

Galataport

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Beyoğlu’ndaki Galataport Projesi’ne geçti. Yapımı devam eden proje hakkında bilgi alan Erdoğan’ı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da ziyarette yer aldı. “(Galataport) İnşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek” diyen Erdoğan, buradan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni’ne geçti.

Merkel ile Libya görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

150. ziyaret Almanya’ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150. resmi yurt dışı ziyaretini Almanya’ya yapacak. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 2014’ün Ağustos ayından bugüne kadar, 77 ülkeyi ziyaret etti, bazıları birden fazla ülkeyi içeren 101 yurt dışı programına katıldı, 149 resmi ziyaret gerçekleştirdi. İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapan Erdoğan, 5,5 yıllık sürede Rusya’ya 12, ABD’ye 9, Azerbaycan’a 7, Katar’a 6 kez gitti. Birleşmiş Milletler, NATO, G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Konseyi gibi uluslararası kuruluşların zirve, toplantı ve konferanslarına iştirak eden Erdoğan, bu programlara katılan pek çok ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla da ikili ve heyetler arası görüşmeler icra etti. Yurt dışı ziyaretlerinde çok sayıda ikili ve heyetler arası görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret edilen ülkelerin çoğunda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına da Türk heyetinin başkanı olarak katıldı.