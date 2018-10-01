Gündem Enis Berberoğlunun onanan cezası Meclise gelmedi
POLİTİKA

Enis Berberoğlu’nun onanan cezası Meclis’e gelmedi

‘Devlet sırrını ifşa etmekten’ 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ancak Yargıtay’ın kararı ile tahliye olan Enis berberoğlu’nun onanan cezası Meclis’te okunmadı. Tahliye olduktan sonra ilk kez Meclis’e gelen Berberoğlu yemin ederek göreve başladı. Ancak kararın Genel Kurul’da okunduğu anda vekilliği düşürülecek ve ertelenen cezası nedeniyle yeniden cezaevine girmesi gerekecek.



Beyin kanaması sonrası hastanede tedavisi devam eden CHP Antalya Mileltvekili Deniz Baykal'a doktorlardan izin çıkmadığı için Meclis'e gelerek yemin edemedi.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
CHP'li Enis Berberoğlu
CHP'li Enis Berberoğlu
CHP'li Enis Berberoğlu
CHP'li Enis Berberoğlu

MİT TIR’ları davasında ‘devlet sırrını ifşa etmekten’ 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun fezlekesi Meclis’te okunmadı. CHP'li Berberoğlu Meclis Genel Kurulu'na gelerek yemin etti ve görevine başladı.

KARAR OKUNURSA VEKİLLİĞİ DÜŞECEK

MİT TIR’ları davasında aldığı cezanın infazı milletvekilliğinin sonuna bırakılan ve tahliye olan Enis Berberoğlu’nun onanan kararı Meclis’te okunmasıyla birlikte vekilliği düşecek. Meclis Başkanlığı’na gönderilen kararın Genel Kurul’da okunmasının yetkisi Meclis Başkanı Binali Yıldırım’da bulunuyor. Meclis Başkanı bu kararı bekletebilir de hemen de işleme koyabilir. Karar ne zaman Meclis’te okunursa o andan itibaren Berberoğlu’nun vekilliği sona erecek. Teamüllere göre o andan itibaren ertelenen infazı için Berberoğlu’nun yeniden cezaevine girmesi gerekecek.

BAYKAL YEMİN EDEMEDİ

Beyin kanaması sonrası hastanede tedavisi devam eden CHP Antalya Mileltvekili Deniz Baykal'a doktorlardan izin çıkmadığı için Meclis'e gelerek yemin edemedi.

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