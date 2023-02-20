Enkazda ayrıştırma

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki deprem bölgede binlerce binayı yerle bir etti. Şehirlerin yeniden imarı için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede hayatın normalleşmesi için enkazların kaldırılması büyük önem taşıyor. Hem insan sağlığı hem de içerisinde bulunan maden ve eşyalar nedeniyle molozların ayrıştırılması ise aşama aşama yapılıyor. Arama çalışmalarının noktalandığı adreslerde enkaz kaldırma işlemleri sırasında bulunan değerli eşyalar görevliler tarafından kolluk güçlerine teslim edilerek depolanıyor. Enkazda kontrolü tamamlanan moloz kepçeler yardımıyla başka bir noktaya alınıyor. Oradan da kamyonlara yüklenen molozlar ikinci bir ayrıştırma için belirlenen merkezlere götürülüyor. Kamyon kasalarından söz konusu bölgeye dökülen moloz yığınları ayrıştırma işlemine tabi tutulacak. Demir, bakır, alüminyum gibi ekonomik değeri olan materyaller ilerleyen dönemde ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak. Bu işlem esnasında bulunan cep telefonu ve bilgisayar gibi eşyalar da toplanıyor.