Enkazda çıraklık makasını arıyor

Depremde iş yeri yıkılan kuaför Oğuz Can Bozdağ, yığınlar arasında mesleğe adım atarken kullandığı çıraklık makasını arıyor. Dükkanında okuduğu kitapların çok olduğunu ve enkazdan şimdilik onların çıktığını ifade eden Bozdağ, “Enkaz altından çok kitabım çıktı. Onları alıp çadıra götürüyorum. Sadece enkazdan çıkan hatıraları bulmak istiyorum’” dedi. Bozdağ, kuaförlerde en pahalı ve en önemli aracın makas olduğunu ifade ederek enkaz altındaki makasların en ucuzunun 10 bin TL olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “400-500 bin TL malzeme var. Canımız sağ gerisi önemli değil ama yeni bir hayata başlayacağız buradan bulduğum bir makas benim için çok anlam yüklü olur. Mesleğe başladığım ilk anın makası çıraklık makasım var. Özellikle onlar benim için çok ama çok önemli. Çadırdan çıkıp buraya geliyorum belki bir şey bulurum diyerek. Devletimiz buralar kaldıracağı zaman yeniden hayatımıza başlayacağız.”